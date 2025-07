Exek zaklatása, elhanyagolt gyerek, megcsalt feleség: Jennifer Aniston hipnotizőr pasija igazi szoknyavadász

Ahogy megírtuk, úgy tűnik, Jennifer Aniston újra szerelmes. A színésznőt Mallorcán fotózták le, amikor egy jachton összebújt Jim Curtisszel, aki hipnotizőrként és életmódtanácsadóként ismert az Egyesült Államokban. A férfiről és Jennifer Anistonról hetek óta pletykálnak, most azonban Jim múltjára is fény derült. Elképzelhető, hogy Jennifernek megint csalódnia kell?

Jennifer Aniston új pasija, Jim Curtis állítólag igazi nőcsábász

Forrás: Getty Images, Instagram / Jim Curtis

Jennifer Anistont teljesen megbabonázta Jim Curtis

A hírek szerint közös ismerősük mutatta be őket egymásnak, kapcsolatuk előbb baráti volt, de azóta egyre szorosabbá vált. Előbb a kaliforniai Big Sur egyik éttermében látták őket meghitten vacsorázni, most pedig közös utazáson vesznek részt barátaikkal.Úgy tűnik, Jennifer Aniston és a sármos hipnotizőr, Jim Curtis kapcsolata mesébe illő, a színésznőt a férfi teljesen megbabonázta. Mindeközben Jim nem biztos, hogy a hűség mintaképe, legalábbis a múltja nem sok jóval kecsegtet.

Jim Curtis önéletrajzi könyvében sem árul zsákbamacskát

Bár úgy tűnik, nagyon jól érzik magukat együtt, Jennifer Aniston – akit korábban Pedro Pascallal hoztak hírbe – csalódhat. Ugyanis a a Hipnotizőr Jim néven ismert Jim Curtis szerelmi előéletétsorozatos kudarcok, viharos kapcsolatok és saját bevallása szerint is túl gyakori nőváltogatás jellemzi. Curtis önéletrajzi könyvében, a The Stimulati Experience-ben részletesen beszámol kapcsolati kudarcairól, nőkhöz fűződő viszonyáról és arról is, hogy nem jó apa „Nem tudok sokáig megtartani egy barátnőt, mert unatkozom” - írta, és azt is kifejtette, volt időszak, amikor negyedévente új lánnyal járt. A könyvben elismeri, hogy tinédzser fiával is ritkán találkozik, mivel a gyermek az anyjával él, és mindketten nagyon mérgesek rá. Curtis ugyanis korábban nős volt: 1999-ben ismerkedett meg Rachel Napolitanóval, akit négy évvel később vett feleségül. A házasság azonban nem tartott sokáig, Curtis pedig ezt követően újabb nőkkel próbálkozott. Egy Lucy Lou nevű exét a „kriptonitjának” nevezte, akit annyira szeretett, hogy még a figyelmeztető jeleket is figyelmen kívül hagyta. A kapcsolat végén a nő új barátját a Facebookon zaklatta, amit később megbánt. „Szégyenem részleteit kis papírdarabokra írtam, majd egyedül a hálószobámban felgyújtottam őket” – idézi a PageSix.