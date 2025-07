"Már nem tudja, ki vagyok" – Robbie Williams szívszorító vallomást tett

A Take That egykori frontembere, Robbie Williams korábban egy interjúban, nemrégiben pedig egy Németországban adott koncertjén osztotta meg a közönséggel, hogy édesanyjánál, Janetnél demenciát diagnosztizáltak és a betegsége folyamatosan romlik.

Robbie Williams édesanyja demenciájáról vallott

Forrás: Getty Images Europe

Robbie Williams megrendítő részleteket osztott meg a közönséggel

„Az édesanyámnak demenciája van, és már nem tudja, ki vagyok. Már nem tudja, hol van” – mondta a koncert közben a közönségnek Robbie Williams. Az előadó arról is beszélt, hogy nem könnyű feldolgozni a történteket: „Még nem állok készen rá” – fogalmazott és hozzátette, a betegség nemcsak az édesanyját, hanem az egész családot érinti, ugyanis a demencia természete különösen kegyetlen: az emlékezet elvesztése a személyes kapcsolatok teljes átírásával jár.

Nem először beszél édesanyja betegségéről

A zenész már korábban is nyilatkozott a témában. „Az igazság az, hogy nagyon elfoglalt vagyok, és nem úgy kezelem a helyzetet, ahogy kellene. Nem igazán tudom, hogyan kell csinálni, ez egy hihetetlenül bonyolult dolog. De inkább nem mennék bele a részletekbe. Tudod, ha mondok valamit, lehet, hogy elolvassák, és akkor sok kérdésre kellene válaszolnom” - mondta a Mirrornak.

Robbie Williams nyilatkozatai a demencia súlyos társadalmi és személyes következményeire hívják fel a figyelmet. A zenész új életrajzi filmje, a Better Man is érinti a témát: a produkcióban megjelenik a nagymamája alakja, aki szintén demenciával küzdött élete végén.

Egész családját érintik a krónikus betegségek

Williams nemcsak édesanyja állapotáról, hanem édesapjáról, Pete Williamsről is beszélt, akinél Parkinson-kórt diagnosztizáltak. A zenész úgy fogalmazott: „Apám Parkinson-kóros, és nem tudja elhagyni a házat. Minden este velem énekelt a színpadon, kijött, ellopta a show-t, elbűvölő volt, majd lement a színfalak mögé egy pohár vörösborra. Most nem tudja elhagyni a házat.” Az énekes elárulta, hogy felesége, Ayda Field családja is sok szenvedésen megy keresztül. Ayda édesanyja egyszerre küzdött lupusszal, Parkinson-kórral és daganatos betegséggel.