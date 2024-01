A mosógépből áradó rossz szagokat a penész és a baktériumok felhalmozódása is okozhatja. A nem megfelelő mosógéptisztítás miatt a kellemetlen szagok átterjedhetnek a tiszta ruhákra is. Ám a következő módszer segíthet, hogy a mosógép ajtaját kinyitva csalódás helyett csak a frissen mosott ruhák illatát érezd.

Nincs annál rosszabb, amikor kinyitod a mosógép ajtaját, és ahelyett, hogy a frissen mosott ruhaillatot éreznéd, a mosógép áporodot bűze csapja meg az orrodat. Annál is inkább, mert a bűz penész és/vagy baktériumok jelenlétét is jelezheti, melyek a ruhákból az alkatrészekbe szoruló részecskék, szöszök, akár ételmaradványok miatt tudnak elszaporodni. Szerencsére a mosógépeket meg lehet tisztítani, és ezzel eltüntethetők a szagok is, nem beszélve arról, hogy ezzek meghosszabbíthatju a gép élettartamát is.

Az egyik brit ökotisztító cég alapítója, Laura Harnett a következőket javasolja, ha mosógéptisztításba fognál, de nem akarsz vegyszereket használni.

„Miután a gép minden alkatrészét külön-külön megtisztítottad, helyezz a dobba 500 g szódabikarbónát és egy csésze fehér ecetet és futtasd a gépet magas hőmérsékletű programon. Ez véglegesen elűzi a szagokat, a teljes gépet kezeli, elpusztítja a baktériumokat, a kimosott ruháid pedig újra friss illatúak lesznek, és a mosógéped is tovább lesz működőképes" – mondta el a szakember az Express.co.uk-nek.

A szódabikarbóna lágyítja a vizet, oldja a vízkő- és mosószerlerakódásokat és szagtalanítja a mosógépet. Ám a szakember szerint nemcsak a mosókonyhában használhatjuk eredményesen: alkalmas a koszos edények és serpenyők tisztítására, folteltávolításra, a törülközők puhítására és a lefolyók eltömődésének megszüntetésére is.