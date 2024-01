Arról, hogy mikor a legjobb túrázni, megoszlanak a vélemények. Vannak, akik a nyári melegben nem szívesen vállalják be a kaptatókat, másokat télen nem lehet rávenni arra, hogy mozgassák meg magukat a természetben. Ősszel a gyakori eső nehezíti a túrázni vágyó dolgát, tavasszal pedig a változékony időjárás döntheti dugába a terveinket. Nos, ha a kirándulás sosem ideális, akkor fordítsuk meg és mondjuk azt, hogy bármikor az. A lényeg, hogy az évszaknak megfelelően tervezzünk: mind ruházat, mint táv, mint a saját teljesítőképességünk tekintetében. Így most, januárban és februárban se tartson vissza, hogy hideg van, hiszen rengeteg csoda várhat rád, ha elindulsz.

Ha nyári kirándulásokról beszélünk, a legtöbben úgy vélik, ahhoz tényleg nem kell semmi extra: rövidnadrág, póló, túracipő, víz és kész. Nos, ez sem igaz, hiszen a felkészülés a túrára nyáron is fontos, de tény, hogy sokkal egyszerűbb összeállítani a túraszettet, mint most, télen, amikor biztosan több holmit kell magunkkal vinnünk akár kisebb távra is. Nézzük, mik azok, amelyek nélkül semmiképp se indulj el!

A túra alfája és ómegája a bakancs

A kényelmes, jó tapadást biztosító túracipő nyáron is fontos, de télen teljesen tönkreteheti a kirándulásodat a nem megfelelő lábbeli. Ha mínuszokban indulsz erdei túrára, igencsak nem fogod komfortosan érezni magad, ha fázik a lábad. Ennél rosszabbul csak akkor jársz, ha a sárban vagy egy patakon való átkelésnél átázik a cipőd, ami egyenes út a megfázáshoz. A nagyon előrelátók, ha tudják, hogy nehéz terepre mennek, biztosan nem indulnak el váltócipő és váltózokni nélkül. Igaz, ez plusz súly a hátizsákban, de aki már egyszer rá- és megfázott, tudja, megéri.

Bár drágábbak, de ha gyakran túrázol, mégis érdemes magas szárú, bélelt, vízhatlan akár bőr lábbelit választanod. Ha csak ritkán és akkor is csak 4-5 órára merészkedsz ki télen a természetbe, a vízállóság és a bélés akkor is fontos, de megfelelő lehet egy olcsóbb, de stabil modell. Arra mindenképp figyelj, hogy télen, amikor fagy, a talaj sokkal csúszósabb, olvadáskor pedig a sártenger és a megáradt patakok nehezítik a közlekedést: fontos, hogy a cipőd alkalmas legyen a nehezített terepre.

Az önismeret a túratervezésnél is segít

A cipőválasztás evidensnek tűnik, de minden évben hallani olyan eseteket, amikor alkalmi túrázók sportcipőben indulnak neki a Börzsönynek, és csak a hegyimentőknek köszönhető, hogy nem lesz tragédia a felelőtlenségből. Ha már hegyimentők: érdemes az adott terület közösségi oldalait is böngészni, ahová szakemberek és civilek is töltenek fel képeket, információkat a várható terepviszonyokról. Hiába vagy nyáron, kis szintemelkedésű terepen ügyes, a téli erdő egészen más kihívásokat tartogat. A hozzáértők szerint, hóban csak akkor indulj el például a Börzsöny legmagasabb csúcsára, a Csóványosra, ha nyáron minden nehézség nélkül letolsz 30 kilométert. A hó akármennyire szép, nagyban megnehezíti a haladást, ráadásul sokszor csak hosszú kilométerek után van kiszállási pont, így nagy baj, ha közben átázol, kimerülsz és akár ki is hűlsz.

A számok is igazolják: sokan könnyelműen indulnak el A Lelépő információi szerint 2023-ban negyvenhét ember köszönheti a magyar hegyimentőknek az életét, 17-en mentők ellátására szorultak, összesen pedig hetvenegy bevetést hajtottak végre. Ebben a számban benne vannak a műszaki mentések is, amikor balesetekhez nyújtottak segítséget vagy kidőlt fák eltávolításán dolgoztak. A legtöbb mentés a Börzsönyben történt egy pedig a Naszályon. Az utóbbi esetben decemberben egy túrázó időjáráshoz képest vékony öltözéket viselt, sportcipőtben csúszott el, és kificamodott a válla. Előtte nem sokkal két eltévedt túrázó segítségére kellett sietniük a Börzsönyben. Se fejlámpa, se térkép, de még egy jól feltöltött telefon sem volt náluk. „A legtöbb személymentési vagy sérült ellátási feladatot a Nagy-Hideg hegy és Tax környékén kellett ellátnunk és a legtöbb munkánk 2023 januárjában volt" – nyilatkozták a hegyimentők, és hozzátették, a legtöbb baj abból származott, hogy bár rengeteg embert vonzott a hó, nem voltak felkészülve arra, amire vállalkoztak.

A réteges öltözet elengedhetetlen

Amíg nyáron, ha egy-egy nagyobb hegy megmászása során megizzadsz, majd megpihensz a tetején, bármennyire is vizes vagy, egészen biztosan nem fázol meg. Ősszel és főleg télen nem ennyire egyszerű a helyzet. Hiába van csupán 10, esetleg nulla fok, a kaptatók akkor is megizzasztanak. Azt pedig nem nehéz belátni, hogy vizes háttal és hajjal felmászni mondjuk egy kilátóba nem a legjobb ötlet. Teljesen ugyan a réteges öltözet sem véd meg, de mindenképpen mérsékeli a károkat, ha mászás közben van mit levenni, majd a célnál felvenni. Fontos azt is tudni, hogy a réteges öltözet önmagában nem elég, fontos, hogy lehetőleg technikai felsőket viselj, amelyek jobban szívják a nedvességet és gyorsabban száradnak, mint a pamut, a kabátod pedig legyen víz- és szélálló, és az időjárásnak megfelelően meleg.

Jó szolgálatot tesz plusz rétegnek a polár mellény is, ami könnyű, nem foglal nagy helyet, kényelmes viselet is. A nadrágunk alá húzzunk aláöltözőt is: és ahogy a sportcipő, úgy a farmer sem jó választás. Pilanatok alatt beszívja a vizet és előbb fagy meg, mint hogy megszáradna. Hóban vagy vizes terepen a kamásli igen hasznos lehet, ez ugyanis megakadályozza, hogy a nadrág és a bakancs között az eső vagy a hó bejusson. Azt hogy a sapka, sál, kesztyű alap darabok, valószínűleg nem kell megemlíteni. Viszont azt igen, hogy érdemes kétféle kesztyűvel is készülni, alulra egy vékonyabbat húzz, felülre pedig vastagat. Pamut zokni helyett inkább válassz gyapjú vagy jobb minőségű szintetikus anyagból készült darabot, mert a pamut csak magába szívja a nedvességet.

A hidegben is kell a hidratálás: víz és forró ital is legyen nálad

Dehogynem! Az igaz, hogy kevesebbet fogsz inni, mint nyáron, ugyanekkor egy nagyobb mászás alatt ugyanúgy izzadni és szomjazni fogsz. A fejenkénti másfél liter víz a hűvösebb hónapokban is szükséges lehet, de emellett mindenképpen legyen nálad legalább ugyanennyi forró tea. Ma már kaphatóak olyan termoszok, amelyek egész nap melegen tartják az italodat, plusz cipelnivalónak tűnik ugyan, de "életmentő" lehet.

A fejlámpa kincset érhet

Ha nem vagy gyakorlott erdőjáró, bármilyen évszak is van, érdemes úgy időzíteni a túrát, hogy sötétedés előtt lakott területre jussunk. Ez persze nem mindig jön össze, így evidencia kellene, hogy legyen a fejlámpa, mégis kevesen használják. Ezek a praktikus kütyük legegyszerűbb formájukban párezer forintba kerülnek, és szó szerint életmentőek lehetnek. Nyáron is jó, ha van, de mivel télen hamarabb sötétedik, gyakrabban előfordul, hogy rosszul méred fel a túra időtartamát és az erdőben sötétedik rád. Az erdőben kóborlás éjszaka nyáron sem nagy buli, hűvösben azonban nagyobb bajod is lehet belőle.

Felesleges cucc vagy jó barát a túrabot?

Vannak, akik úgy vélik, a túrabot csak még egy cucc, amit cipelni kell, mások esküsznek rá. Hogy neked segít-e a közlekedésben, csak úgy tudod meg, ha kipróbálod. Tény, hogy a bot segít megtartani az egyensúlyt, ami a csúszós talaj esetében különösen fontos. Felfelé menet pedig kifejezetten jól jöhet, hogy van mire támaszkodni. Ma már kaphatóak olyan hátizsákok, amelyben helye van az összecsukható botnak, így ha akarod, elteheted és szabadok maradnak a kezeid.

Azt hiszed túratérkép nélkül is boldogulsz? Nem biztos!

Sokan állítják, hogy a túratérképek előtt is volt élet az erdőben, ugyanis a legtöbb területen szuperül el lehet igazodni a túrajelzések alapján. Azonban azt jó tudni, hogy simán előfordulhatsz, hogy a jelzés megkopik, vagy a fa, amire fel van festve kidől, esetleg egszerűen figyemetlen vagy. Mára az amúgy kiváló papíralapú túratérképeket különböző applikációk váltották fel. Hogy kinek melyik válik be, az egyénfüggő, de mindenképp tölts le a telefonodra egy olyat, amivel a túrádat már otthon megtervezed, vagy ami legalább a pontos lokációdat mutatja. Nincs annál félelmetesebb, mint amikor sötétedéskor azt se tudod, jó irányba haladsz-e.

Ha sziklák között, völgyben vagy bármilyen leárnyékolt helyen vagy, a térerő és 4G gyakran kámforrá válik, így nagyon hasznos, ha már otthon lemented az útvonalat. Ha a térképolvasási készségeid nem a legjobbak, gyakorolj ismert terepen, ott tapasztalgasd ki a túratervező applikációkat. Ha ráérzel a használatukra, minőségi ugrást teszel a túraélményedért. Amennyiben a telefonodon használod a térképet, mindig feltöltött mobillal indulj el, és semmiképp se hagyd otthon a power banket se, ugyanis télen a telefonok akkumulátora sokkal gyorsabban merül, így már a túrád felénél kellemetlen meglepetés érhet.

Folyadék mellett az ételről is gondoskodnod kell

Könnyen belátható, hogy tele hassal nem jó ötlet túrázni, és hacsak nem gyalogolsz több napig folyamatosan, nem kell a kajálást túlgondolni. Persze, ne is éhezz, mert ha korog a gyomrod, az is élménygyilkos lehet. Ha egész napra tervezel, készíts néhány szendvicset, de még ennél is kényelmesebb, ha beledobsz a hátizsákodba néhány szénhidrátdús müzli- vagy fehérjeszeletet, magvakat. Ezek kellően kalóriadúsak és laktatnak is, és még csak le sem kell ülnöd hozzá hogy elfogyaszd.

Védd a bőrödet!

A tudatos bőrápolásnak manapság hatalmas divatja van, bár elsősorban nem a túrázókat szólítják meg a témában edukáló (sokszor önjelölt) szakemberek. Nem is kell minden hatóanyagot ismerned ahhoz, hogy tudd, a hideg meg fogja viselni a bőrödet erre jobb, ha felkészülsz, vigyél magaddal kéz vagy arckrémet, és ha úgy érzed már nagyon száraz a bőröd, akkor kenegesd útközben. Amiről azonban télen se feledkezz meg, az a fényvédelem: az UV-A és UV-B sugarak ellen most is védekezned kell. Tény: télen nem kell kétóránként újrakenni, ha pedig hazaérsz, alaposan hidratáj.