Amikor a hőmérséklet csökken és a nappalok rövidebbek lesznek, az arcápolás általában már csak a hidratálásról szól, és elfelejtjük a bőrápolási rutin egyik legfontosabb, mindenkor elengedhetetlen lépését, azaz a fényvédelmet. Talán már unásig ismételt tény az, hogy a napfény bizony káros hatással is van a bőrünkre, ezért legfőképp nyáron, folyamatosan csak a fényvédelemről hallani, láthatjuk, hogy a strandokon bőszen kenegetik a testüket az emberek, de az arc védelme ilyenkor is gyakran kimarad. Abban minden szakértő egyetért, hogy az UV-sugarak elleni védelem egész évben fontos, és nagyjából az egyetlen testrészünk, ami mindenkor ki van téve a káros hatásainak, az az arcunk. Íme, néhány ok, amiért megéri még télen is odafigyelnünk a fényvédelemre.



Az első, és legfontosabb: védelmezKétféle sugárzás hat a bőrre, az UVA és az UVB, és sajnos egyiknek sincs túl sok pozitív hatása, viszont van különbség az általuk okozott károk között. Az UVA hullámhossza a legnagyobb, ez tud a legmélyebben hatolni a bőrbe, és habár ettől nem égünk le, ez annál jóval súlyosabb problémákat okoz. Fokozza a bőr öregedését, valamint a bőrrák, vagyis a melanoma kialakulását is eredményezheti. És bizony ez a vastag téli felhőkön is képes átjutni. Az UVB a bőr külső rétegeit károsítja, vagyis ez okozza a leégést. A bőrünket tehát mindkettő ellen védeni kell télen és nyáron egyaránt. A legjobb módja pedig a fényvédő alkalmazása. Fontos, hogy olyan krémet válasszunk, amely legalább SPF 30-as védelemmel rendelkezik, nem tartalmaz alkoholt és illatanyagokat sem.

Késlelteti az öregedéstMivel az UVA sugárzás mélyen behatol a bőrbe és egész évben képes kifejteni káros hatását, fényvédelem nélkül sokkal hamarabb megjelennek a nemkívánatos ráncok. A sugárzás ugyanis rossz hatással van a kollagén termelésére, ez pedig a bőr megereszkedéséhez vezet. A legegyszerűbb módja annak, hogy ezt elkerüljük, az a fényvédő rendszeres alkalmazása. A legjobb eredmény elérése érdekében 15 perccel azelőtt vigyük fel a krémet, hogy kimerészkednénk.



Egyenletesebbé teszi a bőrtA fényvédős hidratálók alkalmazása nem csak a ráncok ellen hatásos, de az egyenletes bőrszín elérése érdekében is kiválóan alkalmazható. A téli hónapok zord, szeles időjárása egyébként is nagy igénybevételnek teszi ki az arcunkat, mely pirossághoz, kiszáradáshoz és egyenetlen bőrszínhez, esetleg barna foltok kialakulásához vezethet. A fényvédő rendszeres alkalmazása azonban ezt is megakadályozza.



Ha nem mozdulunk ki, akkor is fontos a védelemUgyan arról még folyik vita, hogy a különböző eszközök által kibocsátott fény károsítja-e a bőrünket, azzal biztosan nem árthatunk, ha a hidratálónkat ilyenkor is alkalmazzuk. Annál is inkább, mert az ablakon beszűrődő fénynek is lehetnek káros hatásai, még ha ezek gyengébbek is, mintha közvetlenül érné a bőrünket.

Mire kell figyelnünk a téli arcápolásnál?

Mivel a hideg idő és az erős szél erősebb hatásoknak teszik ki a bőrünket, a fényvédőt is érdemes gyakrabban használnunk, ha sokat tartózkodunk a szabadban.

A bőrrák és a leégés elleni védelem érdekében legalább SPF 30-as krémet használjunk, lehetőleg olyat, amelyben sem alkohol sem illatanyag nincs.

Bőven hagyjunk időt a krém felszívódására, mielőtt kimennénk: legalább negyed órára biztosan szükség van.