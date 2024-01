Ha nem félsz a hidegtől és szívesen kimozdulsz, pár napig még szinte biztosan jó úti cél lehet a Balaton. Az időjárás-előrejelzések szerint ugyanis a hajnali órákban még kemény fagyok várhatóak, így valószínűleg a Balaton partja egy ideig még megőriz valamit a jégszobraiból és a jégtáblékat is megcsodálhatjuk.

A viharos szél és a kemény mínuszok az utóbbi napokban igazi csodahellyé változtatták a Balatont. Jellemzően a déli part vált jégbefagyott világgá, de a napok múlásával egyre több fotót láthattunk a közösségi oldalakon, ahogy az északi part, sőt, az ország kisebb tavai mellett is jégszobrok emelkednek, így azok, akiknek messze van a Balaton is találhattak a lakhelyük környékén látnvalókat. (Ha nem félsz a csúszós létráktól és kövektől, a nyáron egészen más arcát mutató a Rám-szakadék a megfagyott kis vízeséseivel bevállalós úti cél lehet.)

Nem csoda, hogy most azok is, akik egyébként nem tartoznak a téli túrák szerelmesei közé elindultak, hogy legalább egy röpke látogatást tegyenek a magyar tengernél, ugyanis a fák ágaira, a nádasokra és a kövekre fagyott víz igazi látványosság, ráadásul nem is minden évben lehet benne részünk.

Sok helyen találkozhattunk olyan képekkel, ahol a parthoz közel álló padokon hatalmas jégcsapok lógnak...

....de a korlátok és a lépcsők is bőven adtak helyet a hatalmas jégcsapoknak.

Külön látványos, ahol a zöld növényeket belepi a jég...

... a Balaton madarai, a vadkacsák és sirályok pedig a szokásosnál is jobban kimerészkednek a partra.

A hattyúk pedig most is fáradhatatlanul kutatnak az élelem után, hosszú másodpercekig fejjel lefelé fordulva "halásznak".

Bár a Balaton vize sok helyen be van fagyva, a hatóságok minden kirándulót figyelmeztetnek, hogy tilos a jégre rámenni. Összefüggő jégtakaró inkább az északi parton látható, de ott sem olyan masszív a jég, hogy azon sétálni biztonságos legyen, így, ha mégis a jégre vágynál, sok településen, leginkább a nagyobb Balaton-parti városokban, mint pédául Siófokon vagy Balatonfüreden műjégen lehet korcsolyázi. (Ha valakit elkapnak a tü jegén, az akár 200 ezres bírsággal is sújtható).

A déli parton pedig szemmel láthatóan sem alkalmas a tó vize ahhoz, hogy rámerészkedjünk, a vízen a hatalmastól az egészen picikékig át jégtáblák úsznak, mint ha ezernyi üvegszilánk lebegne a tavon.

Azt pedig nagyon nehéz megállni, hogy ne készítsünk még egy és még egy képet...

Bár nagyon hideg van, a hőérzetet pedig az erős parti szél még tovább rontja, sokáig el lehet most időzni a vízparton. Hogy mennyit, annak csak a hidegtűrés szab határt. A legkitartóbbak még a naplementét is megpillanthatják.

Amíg nem kezdődik el az olvadás, mindenképp jó ötlet leruccanni a Balatonra, ha pedig több órát vagy akár egy napot is eltöltenénk ott, a sapka, sál, kesztyű, a meleg kabát, a vastag cipő és a forró tea elengedhetetlen.