Új sorozatának, az Expatsnek a New York-i bemutatóján vett részt Nicole Kidman, ám nem akármilyen ruhát vett fel az eseményre. A fenékig nyitott, elől magasan felvágott fekete estélyi nem sejtetett semmit, viszont sok mindent megmutatott. Ám az 56 éves világsztárt ez egy percig sem érdekli.

Nemcsak azért hagyja hidegen Nicole Kidmant mások véleménye, mert kétségkívül fiatalokat megszégyenítően formás alakján nincs semmi szégyellnivaló, hanem azért sem, mert saját bevallása szerint már régen nem érdekli mások véleménye, ha az öltözködési stílusáról van szó.

Ahogy ő mondja, sosem az aktuális divattrendek szerint öltözödik, mindig a hangulatát tartja szem előtt.

A Daily Mail azt írja, hogy színésznő emrégiben a Stellar's Something To Talk About podcastban arról mesélt, mint ötvenes éveiben járó nőnek, milyen élményekben volt része Hollywoodban. Az ausztrál sztár elmondta, hogy a Vanity Fair 2022-es miniszoknyás fotózása után döntötte el, hogy nem hagyja, hogy mások döntsenek arról, hogy ő mit vehet fel.

„A legvéletlenebb, legőrültebb döntéseket hozom. 'Tinédzserkori döntéseknek' hívom, mert soha nem gondolok a következményekre" – magyarázta meg ruhaválasztásait a színésznő.