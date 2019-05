Ezért rejtegeti a lábfejét Mihalik Enikő

A világhírű magyar modellnek, Mihalik Enikőnek tökéletes az alakja, és igézően szépek a vonásai. Mégis akad olyan testrésze, amellyel nem annyira elégedett.

Világmárkák versengenek Mihalik Enikő kegyeiért, akinek szépségének híre bejárta az egész világot. A békéscsabai származású modell imádja a cipőket, ám a szandálok nem tartoznak a kedvencei közé. „Általában magas sarkú cipőket vagy sportcipőket viselek. Nyáron persze én is viselek szandált, de valamiért nem szeretem annyira kirakni a lábfejemet. Szégyenlős vagyok a lábfejem miatt" – vallotta be az RTL Klubon látható Édesítőben Mihalik Enikő, akinek a lábfeje a gyengéje. „Szerintem mindenkinek van ilyen testrésze, amit, ha belenéz a tükörbe, kicsit másmilyennek lát. Nekem az egyik ilyen a lábfejem, a lábkörmöm, a lábujjaim formája. Nagyon keveset szoktam mutatni belőle, ha leülök mindig magam alá húzom a lábamat, hogy senki ne lássa" – mondta a modell, aki olykor-olykor kivételt tesz a lábvillantással. „Hétvégére lecserélem a magas sarkú szandálom, mert esküvőre megyünk itt Magyarországon. Jön a barátom is, és szeretnék táncolni. Szeretném megmutatni neki, hogy milyen, amikor a barátnője lagzis zenére mulat" – árulta el a műsorvezetőnek, Molnár Andinak Mihalik Enikő, aki arról is mesél a szombati adásban, hogy mi az a két dolog, amit minden nyaralásra magával visz.