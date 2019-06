Felavatta új medencéjét a fiával, Márkóval Gesztesi Károly. A színész rengeteget fogyott az utóbbi időben, most azt is elmondta, hogyan. Azt is elárulta, hogy a fia is csatlakozott hozzá.

Gesztesi Károly régi vágya volt, hogy medencéje legyen, ez most valóra vált. Nem mással, mint 18 éves fiával, Márkóval avatta fel – olvasható a Bors cikkében. Mint írják: rég láthattuk őket közös képen, Márkó egy kissé megemberesedett.

"Nem szabad pálcát törni senki felett, már egy ideje abbahagyta a vízilabdát, de szeretnénk közösen újra elkezdeni. Most a tanulás és a pályaválasztás van fókuszban nála, ami nagyon nehéz dolog egy gyerek életében. Teljes mértékben támogatom mindenben, és természetesen amiben tudom, segítem őt" – mesélte Gesztesi, aki szerint a fia gyorsan visszanyeri majd a formáját. Ebben ő is segít neki. Akad olyan sport is, amit együtt űznek.

"Rávettem a golfra. Egy pálya kilenc kilométer, és a legfontosabb, hogy nem kocsival megyünk el egyik lyuktól a másikig, ami kiváló kardió" – folytatta a színész, aki rengeteget fogyott az utóbbi időben.

Napi két órát edz, a szénhidrátot szinte teljesen megvonta magától, magas víztartalmú ételeket fogyaszt.