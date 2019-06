Lubics Szilvia élete eddigi legnehezebb megmérettetésére készül. A háromgyermekes anyuka 2006 óta teljesít ultratávokat, idővel pedig egyre inkább érdekelni kezdték azok a versenyek, amelyeket extrém körülmények nehezítenek. A háromszoros Spartathlon (246 km)-nyertes Szilvi hamarosan elindul élete legnagyobb kihívásokat jelentő versenyére.

A 45 éves édesanya, aki civilben fogorvosként dolgozik, korábban is kipróbálta már a sivatagi futóversenyt, indult ugyanis az Atacama Crossing (250 km) és a Namib Race (254 km) versenyeken. Ahogy Szilvi mondja, ez a két verseny valójában már egy felkészülésnek a része volt, ami hamarosan révbe ér, augusztusban kerül ugyanis megrendezésre az Ulta Gobi 400.

Az Ultra Gobi 400 a sivatagi versenyek csúcsa, amit nagyon szigorú kvalifikáció előz meg, és maximum 50-en indulhatnak minden évben. A 400 kilométeres táv a Góbi-sivatag úttal útjain vezet keresztül, de az extrém terep csak az egyik nehézség, amivel szembe kell nézni. A versenyen nincs útvonaljelölés, vagyis önnavigációs, saját GPS szerint kell haladni. Az időjárási körülmények pedig renkdívül változatosak, ezúttal nem az 50 fokos melegre kell felkészülnie Szilvinek, hanem a mínusz fokokra és a hóviharokra. Ezek ráadásul még nem is legkomolyabb megpróbáltatások.

„Számomra a legnagyobb kihívást, azt gondolom, ezen a versenyen a magány adja. Hiszen itt nincsenek etapok, nincsen nap vége, nincs olyan, hogy beérek a táborba és várnak a társaim. Itt nagyjából 12 óra múltán mindenkit elnyel a sivatag, és borzasztó távol kerülünk egymástól. Napokon át nem létező éjjelek és nappalok közt menetelünk, hiszen 147 óra a szintidő, amibe nagyon minimális pihenés fér bele. A pályacsúcstartó például az egész verseny alatt 45 percet aludt, vagyis napi 1-2 óra alvás már soknak számít. A kialvatlanság mellett haladni és koncentrálni a tájékozódásra nagy kihívás lesz” – meséli Szilvi, akinek a magaslati oxigénhiánnyal is meg kell majd küzdenie. A Tibeti-fennsík átlagos tengerszint feletti magassága 2800 méter, de a legmagasabb pont a táv során várhatóan 4300 méter lesz, amivel főleg asztmásként már nem olyan könnyű megbirkózni.

Lubics Szilvi futása nemcsak az óriási kihívások miatt példaértékű, hanem azért is, mert az UNIQA Biztosítóval karöltve mindezzel a Bátor Tábort támogatja. A biztosító legújabb, CHERRISK CherryGO nevű applikációjának letöltésével Szilvi és bárki más is pontokat gyűjthet azzal, ha mozgásban van (például sétál, fut vagy biciklizik), ezeket pedig jótékony célra is fordíthatja. A pontokat ugyanis 200 forintot érő „Lépjünk együtt a beteg gyermekekért!” kuponokra lehet váltani. Amennyi virtuális forintot összegyűjtenek a résztvevők, annyi valódi forintot fog átutalni a CHERRISK a Bátor Tábornak.