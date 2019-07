Sikertörténet! Apró változtatásokkal fogyott 36 kilót ez a fiatal lány

Randi Vasquez mindig is teltebb alkatú lány volt, de a főiskola után elvesztette a kontrollt. Egyre rosszabbul érezte magát a bőrében, végül elhatározta, hogy bebizonyítja magának, ő bizony keményen tud küzdeni. Ennek meg is lett az eredménye, Randi most boldogabb és elégedettebb, mint valaha. Ismerd meg a történetét!

Randi mindig is teltebb alkatú volt, de ez nem befolyásolta az önbizalmát. "Nem éreztem magam rosszul a bőrömben, igazából nem volt több gátlásom, mint más nőnek. Szívesen viseltem divatos ruhákat vagy éppen kétrészes fürdőruhát. Néha persze engem is zavartak dolgok a testemmel kapcsolatban, de nem hagytam, hogy ez visszavessen."

Miután Randi befejezte a főiskolát, kissé kicsúszott a lába alól a talaj. Egyrészt nem talált jó munkát, amit nagyon nehezen viselt. Másrészt pedig így sokat ráért, és rengeteget lógott a barátaival különböző gyorséttermekben. "Egyre több kiló jött fel rám. Észrevettem, hogy az önbizalmam is csökkent, és semmiben nem tudtam motivációt találni. Egy idő után éreztem, hogy ha most nem változtatok, akkor nagyon mélyre is csúszhatok az önsajnálatban és persze a hízásban."

A 27 éves lány ebben az időben döntötte el, hogy esküvői fotósként fogja megtalálni a számításait. Éppen egy jegyesfotózáson volt egy párral, akik a hegyek szerelmeseiként ebben a környezetben akarták a fotózást. "Egyszerűen nem tudtam tartani velük a lépést. Állandóan elfáradtam, alig kaptam levegőt. Annyira zavarban voltam, borzasztóan kínos volt" – meséli Randi, akinek ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Randi eldöntötte, hogy apró változtatásokkal, de belevág a fogyókúrába. 2014 őszén belépett egy edzőterembe, és heti kétszer elkezdett bodypumpórákra járni, ami egyfajta csoportos, súlyzós edzés. Hamar a sport megszállottja lett, és végül 5 hónap alatt leadott közel 10 kilót. Az igazán nagy áttörés 2015 márciusában jött, egy barátnője ugyanis megmutatta neki Kayla Itsines BBG programját. "Néhány hét múlva a testem látványosan változni kezdett, ami a motivációmat is alaposan megdobta" – meséli Randi, aki közben az étrendjére is elkezdett odafigyelni. Egyre többet főzött otthon, alapvetően alacsony szénhidráttartalmú ételeket evett, de nem mondott mindig nemet a gyorsételekre, mert nem akart túl sok korlátozást, hogy tarthatatlan legyen a diétája.

Randi számára hatalmas áttörést jelentett, amikor Kayla Itsines megosztotta az előtte-utána fotóját saját oldalán. "Ez nagyon fontos pillanat volt a számomra, sokat segített, hogy ledönthessem magam körül a falakat. Korábban nem akartam, hogy az emberek meglássák, mennyit híztam a főiskola után, nem akartam, hogy megismerjenek az utcán. Miután viszont küzdeni kezdtem önmagamért, sikerült lerombolni a falakat, és bátrabban vállaltam fel a történetemet."

Egy dolgon nem változtatott, ezek után is csak kis lépésekben haladt előre. "Hónapról hónapra apró célokat tűztem ki, és csak mentem tovább. Aztán egyszer csak elértem a mínusz 36 kilót, ami óriási boldogság volt, mert a végső cél ez a szám volt." Azóta Randi azért dolgozott, hogy tartani tudja a súlyát, és habár volt az elmúlt másfél évben jobb és rosszabb időszaka, nagyjából sikerült is neki. Közben létrehozta a már óriási követőtáborral rendelkező oldalát, ami számára is nagy motivációt adott, miközben másokat is lelkesíteni tudott. Az elmúlt hónapokban egy másik nagy célját is sikerült elérnie, ugyanis lefutott egy félmaratont.

"Amikor belevágtam az életmódváltásba, bizonyítani akartam magamnak, hogy képes vagyok keményen dolgozni önmagamért, most pedig nagyon büszke vagyok magamra. Motiváltabb vagyok az élet minden területén. Úgy érzem, hogy se a súlyom, se bármi más nem tarthat már vissza attól, hogy boldog legyek, ami fantasztikus érzés" – mondja Randi.