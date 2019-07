Sztárok tippjei az egészséges étkezéshez

Hogyan visz be elég vitamint az a celeb, aki utálja a nyers zöldséget? Mit gondolnak a sztárok a diétákról és a csalóétkezésekről? Íme néhány tipp Hollywoodból, amelyek az egészséges étkezésről szólnak - túlzások nélkül, őszintén, az arany középúton járva.

Vegyszermentes táplálkozás

„Évekig depresszióval küzdöttem, amire gyógyszereket is szedtem, de azoktól még rosszabbul éreztem magam, így abba is hagytam. Más megoldást kellett keresnem, így gyökeresen változtattam az étrendemen. Az organikus élelmiszerek végül teljesen meggyógyítottak. A vegyszerek és az adalékanyagok ekkora hatással lehetnek ránk" – nyilatkozta Evangeline Lilly, A Hangya és a Darázs női főszereplője.

Találd meg a középutat

„Persze mindenki szép és vékony akar lenni, de én imádok jókat enni, igazi olasz mentalitásom van. Azért természetesen nem eszem magam degeszre minden étkezés alkalmával, de a családi ünnepeken nem mondok nemet semmire. Rosszul érezném magam, ha ezeket kihagynám, a nagy családi étkezések a léleknek is fontosak" – nyilatkozta nevetve Pink.

Felejtsd el a diétákat

„Soha nem ragaszkodtam egy nagyon szigorú étrendhez sem. Ezeket ugyanis nem lehet életvitelszerűen csinálni. A lényegre figyelj: a szénhidrátoknak az egészséges változatait fogyaszd, és egyél minél több zöldséget és gyümölcsöt" – vallja Shakira.

Ne edd túl magad

„Mindig felezem az étkezéseimet. Amikor megettem a felét, tartok egy tízperces szünetet, közben megiszok egy pohár vizet. Ha ezek után még mindig éhes vagyok, akkor eszek még, ha nem, akkor elteszem későbbre. Ezzel a módszerrel véletlenül sem fogom túlenni magam. Sokan a túl gyors evés miatt híznak, mert így nem érzik, hogy mikor telnek meg" – árulta el tippjét Kaley Cuoco, az Agymenők sztárja.

Termelői piac

„Bárhol is vagyok, igyekszem mindig a termelői piacokról vásárolni. Nemcsak hogy sokkal egészségesebbek az ottani áruk, hiszen nem a nagyipari termelésből jönnek, de találkozhatok is azokkal, akik a két kezükkel dolgoztak ezeken a termékeken" – vallja Shailene Woodley színésznő.

Ha nem szereted a zöldségeket

„Sajnos nem szeretem a nyers zöldségeket. Megeszem a sajtos brokkolit, vagy a grillezett répát a húsok mellé, de a vitaminbevitel szempontjából nagyon fontosak a nyers gyümölcsök mellett a zöldségek is. Én ezért találtam ki, hogy zöldségleveket készítek, ami egy frissítő levesnek is tökéletes, és amellett, hogy könnyebb így elfogyasztani a megfelelő zöldségmennyiséget, a többféle zöld összeturmixolva finomabb is" – mondja Miranda Lambert énekesnő.