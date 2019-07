Weisz Fanni megmutatta, milyen eredményesen edz: úgy gondolja, erre mindenkinek kell hogy legyen ideje.

Weisz Fannit sokan bántották a vékonysága miatt, ezért kezdett el keményen edzeni. A modell meg is mutatta, mi lett a kitartásának az eredménye, és úgy gondolja, erre mindenki képes. Hetente 4-szer jár edzeni, és szerinte ennyi időt mindenki tud szakítani a saját testére.

„Nyílván nem szeretném túlzásba vinni, de most nagyon jól érzem magamat a bőrömben! És ami a legfontosabb a Férjemnek mindig tetszem! Próbáljátok ki Ti is, és járjatok el mozogni... Először csak heti 1-2 nap és aztán ráéreztek az ízére! Nincs kifogás, hogy nincs rá időm! Mindig mindenre van idő, főleg az egészségesre! Egy héten 168 óra van... Ha abból nem tudsz magadra és a mozgásra fordítani 4-5órat akkor nincs miről beszélni! Állj fel és irány mozogni. Imádlak Titeket." – írta.