A napokban egy gyönyörű aranyruhában láthattuk Beyoncét, aki az Oroszlánkirály premierjére volt hivatalos férjével. Amellett, hogy csodásan festett a háromgyerekes világsztár, az is látszik, hogy alaposan kikerekedett...

Beyoncé egy gyönyörű aranyruhát választott arra a premierre, amelyen Elton John mellett Meghan hercegné és Harry herceg is részt vett.

A díva szemmel láthatóan jól érezte magát az eseményen, a hercegnével is hosszasan ölelkezett és beszélgetett. Önmagához híven egy igen extrém ruhadarabot választott a vörös szőnyegre, ami bár vadítóan állt rajta, azt is láttatni engedte, hogy bizony felszaladt rá némi plusz kiló. Ám így is csodásan fest a gyönyörű énekesnő.