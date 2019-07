Németh Dorottya fitneszmodell a Mokkában mesélte el, hogyan élte meg azt, hogy sokat támadták azért, mert szülés utáni alakját nem tudta még visszanyerni.

Dorottya kisfia, Zerint most volt egyéves, és a fitneszmodell követői már sokkal korábbra várták volna, hogy a fiatal anyuka visszanyeri a szülés előtti alakját. Rengetegen támadták azért, mert nem tűntek el róla a kilók. Ő viszont nem foglalkozik a kritizálókkal. Megváltozott az élete, megváltoztak a prioritások.







"Egyszerűen azt várják az embertől - valószínűleg azért is, mert fitneszvilágbajnok voltam kétszer -, hogy azonnal visszanyerjem pár hónap után a versenyformámat, és kockás hassal bikinibody-t villantsak. Azt gondolom, hogy sokan nem látják azt, hogy egy-egy ilyen versenyfelkészülés mögött milyen meló van. Az hogy én azt a testet úgy tudtam elérni, hogy naponta háromszor edzettem, nagyon precíz versenydiétát tartottam 16 hétig, ami már önsanyargatós, nagyon egyoldalú. Ez a versenyforma az arra a napra van időzítve. A testem nem úgy néz ki, mint a versenyen. Én egy jóval husibb csaj vagyok, folyamatosan egész életemben figyelnem kellett arra, hogy meg tudjam őrizni az alakomat. A terhesség alatt 23 kilót híztam. Nem azért, mert pizzát ettem vajas croisant-nal, hanem mert mindent raktározott a szervezetem. Ahhoz, hogy én visszanyerjem azt a testet, amit sokan elvárnának, ahhoz ugyanúgy önsanyargató diétát kellene csináljak, naponta többször kellene edzek, de teljesen megváltozott a prioritás. Nekem nem éri meg, hogy sanyargassam magam, hogy ingerült legyek, hogy ne a kisfiammal legyek, hogy ne a férjemmel töltsek kettesben egy órát, hanem edzeni menjek. Elfogadtam azt, hogy most a körülmények nem teszik lehetővé, hogy annyira gyorsan elérjem azt, amit szeretnék. Persze ez nem azt jelenti, hogy jól érzem magam így, vagy nem zavarna, én folyamatosan teszek azért, csak kicsit lassabban haladok. (...) Nagyon sokáig régen meg akartam felelni és bizonyítani, most már ez egyáltalán nem érdekel. Nekem az a fontos, hogy most a kisfiam mindent megkapjon, vele legyek, a férjemmel legyek, minőségi időt töltsünk együtt, és nem az, hogy én ezt a szép időszakot elrontsam, hogy azon stresszeljek, hogy most hányas ruhaméretet hordok, vagy idén felveszek-e bikinit, amit kirakok a közösségi médiába vagy nem. Engem ezek már nem igazán érdekelnek" - mondta Dorottya, aki még a szoptatás alatt is hízott.