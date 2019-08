A nők mintegy 80 százaléka nem megfelelő sportmelltartót hord, ráadásul nem is igazán tudja, hogy miért van erre nagy szükség. Az aktív testmozgás azonban kárt is tehet a mellekben, ha azok nem kapnak stabil tartást és alátámasztást, megereszkedhetnek, és striák is kialakulhatnak rajta.