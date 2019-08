Czippán Anett nyáron nem foglalkozott a kilókkal, de most itt az ideje, hogy visszafogja a finom falatokat.

A nyáron Czippán Anett nem foglalkozott a mérleggel, mindent jóízűen megevett, amihez kedve volt, de most eljött a szigor ideje. Közösségi oldalán bevallotta, felcsúszott rá néhány kiló, így ezentúl oda kell fogyelnie arra, mit eszik.