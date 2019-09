A kockás hasat elérni egyébként is óriási feladat, rengeteg edzésre van hozzá szükség, és a táplálkozása is nagyon oda kell figyelni. A szép, tónusos has legnagyobb mumusa talán mégis az alhas, amit nem olyan könnyű megdologztatni, pedig nagyon megéri.

Ha nem vágyunk kifejezetten kockás hasra, az alhasi edzésre akkor is nagyon megéri időt fordítani, hiszen ott rakódnak le leghamarabb a zsírok, amelyek ráadásul az egészségre nézve is komoly kockázatot jelenthetnek. A hasi elhízást a zsigeri, vagy más néven viszceláris zsírok megjelenése okozza. Ezek a belső szerveinket körbevevő zsírok, amelyeknek a túlzott jelenléte, már 5-6 plusz kiló is fokozza olyan betegségek kockázatát, mint például a kettes típusú cukorbetegség.

Ha fontos számodra az egészséged, ha szeretnél tónusos hasizmot, akkor ezeket a kifejezetten alhasat átmozgató gyakorlatokat ajánljuk. Azt pedig ne feledd, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás az egészség alapköve.