A kutyasétáltatás íratlan szabályai

Zárt kutyafuttatónál az odabent vidáman szaladgálók közül többen is felfigyelnek érkezésetekre. Mielőtt bemennétek, tanácsos megvárnod, míg a kíváncsiskodókat elhívják a kaputól, hiszen akaratlanul is kiszökhet lábad mellett valamelyik kutya. Biztosan lesz néhány nagyon barátságos kutyus, akik azonnal visszatérnek ismerkedni, míg mások biztosabb távolságból figyelnek majd. Ha kutyusod barátságos, és a bent lévőknek nincs ellenvetése, gond nélkül elengedheted. Néhány perc alatt feloldódik majd ő is és szalad fogócskázni. Ha kicsit mogorvább típus, akkor saját és mások biztonsága érdekében ajánlott szájkosarat tenned rá, vagy be se menni, míg a kutyaiskolában meg nem oldjátok ezt a problémát.

Nyitott kutyafuttató

Nyitott kutyafuttatókból általában több van, mint zártból. A szabály viszont itt is él, kutyád a területet nem hagyhatja el. Ezen a területen a jól behívható kutyákat lehet biztonsággal elengedni, akik egy esetlegesen felbukkanó macska láttán is visszatérnek. Ha kutyád ezt még nem tudja, jobb, ha hosszú pórázon vezeted és úgy adsz neki gyakorlatokat, míg kialakul köztetek a megfelelő kapcsolat. Hidd el, felemelő élmény nézni ahogy a kutyák szabadon szaladgálnak a számukra biztosított területeken. Cserébe viszont muszáj nagyon odafigyelned környezetedre is, mert bármikor szükséges lehet behívnod, mert jön egy gyalogos, vagy kerékpáros.