Mikor áll készen egy gyerek az okostelefonra? Ezekre kell figyelnie a szülőnek

A legfontosabb szabály az, hogy az ágyban már nincs telefonozás és ezt a felnőtteknek is be kellene tartaniuk. Ezen túlmenően a képernyőidő ésszerű korlátozása, valamint néhány telefonmentes időszak, például családi vacsorák vagy kirándulások bevezetése hasznos lehet. Azt se felejtsük el, hogy a gyerekek nőnek és változnak, ezért a szabályoknak is velük együtt kell változniuk.

A példamutatás pedig itt is nagyon fontos: a legnehezebb dolog a gyerek telefonhasználatának korlátozásával kapcsolatban az, hogy el kell gondolkoznunk a saját telefonhasználati szokásainkról. És ha mi is függők vagyunk? Akkor valószínűleg ők is azok lesznek - írja a Parents.com.