Döbbenetesen sok időt töltenek a gyerekek a képernyő előtt: ezt tehetik a szülők ellene

Az egyik feladat, amit a szülők otthon is kipróbálhatnak, hogy megkérik a gyerekeket, elemezzék, mivel és hogyan töltik az idejüket egy nap. Gyakran meglepődnek, hogy mennyi időt töltenek a képernyők előtt. Ezután kérjük meg őket, hogy készítsenek egy bakancslistát 25 dologról, amit akkor csinálnának, ha nem lenne modern technika, majd javasoljunk 24 órás képernyőszünetet, és ösztönözzük őket arra, hogy ez idő alatt végezzenek el néhány, a bakancslistán szereplő feladatot.

Talán a legfontosabb, hogy a szülők rendszeresen beszélgessenek gyerekeikkel a közösségi médiáról. Kérdezzük meg, mely influencereket kedvelik és miért, hogy mit néznek és mit találnak érdekesnek.

A szülőknek a magánélet fontosságát is el kell magyarázniuk, és azt, hogy amit a gyerekek megosztanak, az rájuk és a megítélésükre is hatással lesz. Az is hasznos lehet, ha megbeszélik a közösségi média performatív jellegét, hogy a gyerekek megértsék: az emberek akkor posztolnak, amikor nagyon jól érzik magukat, vagy amikor nagyon jól néznek ki, és ez nem feltétlenül tükrözi a megélt valóságot.