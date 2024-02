Robert De Niro önmagát látja legkisebb gyerekében: "Gia imádnivaló baba"

Elmondta, "sok hasonlóságot" lát maga és 10 hónapos kislánya, Gia között, de nem ő az egyetlen családtag, akiben saját vonásait fedezte fel. Második legfiatalabb gyermekében, a 12 éves Helenben szintén önmagát látja. A sztár emellett arról is beszélt, hogy milyen is most az életük.

Gia imádnivaló baba. Olyan édes! Amikor ránézek, minden más eltűnik. Csak vele lenni egy-egy pillanatban mindig nagy öröm

- árulta el a People-nek a színész. Az is kiderült, hogy a gyerekei nagyon szeretik a legkisebb testvérüket, nem különben az unokák. A színész, aki mindig is családcentrikus ember volt, imádja, amikor az összes De Niro összegyűlhet. "Az, ha mindannyian együtt vannak, számomra a minden."