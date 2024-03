5 dolog, ami biztosan befolyásolja, hogy hol és milyen lakást vásárolunk

Akármilyen szimpatikus is egy település vagy környék, esetleg egy adott ingatlan, az anyagiak bizony könnyen keresztülhúzhatják a számításainkat. Hogy ez ne legyen így, készüljünk részletesen levezetett büdzsével. Vegyük számításba, hogy mekkora önerőt tudunk felmutatni a vásárláshoz és annak is nézzünk utána egy lakáshitel kalkulátorral, hogy milyen kölcsönlehetőségek állnak előttünk. Ebből már tudni fogjuk, hogy nagyjából mekkora havi törlesztőrészlettel számolhatunk.

A kiadásainkat is igyekezzünk reálisan felmérni. Ne feledjük, hogy magának az ingatlanvásárlásnak is vannak költségei. Fizetnünk kell - többek között - az ügyvédért, a közjegyzőért, adott esetben az ingatlanközvetítőnek, és az is megeshet, hogy illetéket is utalnunk kell a vásárlás után.

Mennyire sürget az idő?