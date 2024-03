Elképesztően jól tartja magát a 65 éves Barbie - Magyar luxusdivatház tervezett ünnepi ruhakollekciót a babának

Túlzás nélkül állítható, hogy a Ruth Handler által megalkotott játékbaba 65 évvel ezelőtt újrafogalmazta a babázás fogalmát. Legfőképpen azért, mert generációk óta kislányok milliói számára ad bátorítást ahhoz, hogy megvalósítsák az álmaikat, merjenek és akarjanak azzá válni, akivé szívük mélyén szeretnének. 1959 óta több mint 250 karriert mutatott be, köztük számos olyat, amely az adott időpillanatban még nem, vagy nehezen elérhetőnek számított a nőknek. Járt az űrben, dolgozott sebészként, volt már pilóta, tűzoltó, újságíró, feltaláló, környezetvédelmi aktivista, sőt elindult az USA elnöki székéért is.

Barbie, ahogy régen, úgy ma is a kislányokat szeretné inspirálni, támogatni. Ez az egyik legfontosabb öröksége az elmúlt 65 évének a világon mindenütt, így hazánkban is, ahol a kerek évforduló alkalmából most március 8-án különleges eseményt tartottak a márkát képviselő Mattel szervezésében. 65 sikeres, a választott karrierjében fantasztikus eredményeket felmutató magyar nőt invitáltak közös találkozóra, ahol a hölgyek a saját példájukon keresztül adták bizonyítékát annak, hogy a kislányként elképzelt célok a szó szoros értelemben valósággá válnak, ha hiszünk bennük és teszünk értük. Az egyedülálló esemény további különlegeséggel is szolgált. Itt mutatták be azt az egyedi, de forgalomba nem kerülő Barbie-kollekciót, amelynek babáira a Joó Beatrix tervezett különleges ruhakölteményeket.