Anyának lenni csodálatos, de mi lesz a karrierrel?

Négygyerekes anyaként van bőven tapasztalatom anyaság és karrier kérdésében is, ráadásul nehezített pályán mozgok, mert a négy gyermekem közül az egyik értelmi sérült, ami nyilvánvalóan befolyásol mindkettőben.

Az életpálya kifejezés talán jobban megmutatja, hogy nem kell a karrierrel sietni, van rá idő, egy egész élet. Hacsak nem akar valaki már 30 éves korában a világ tetején ülni, kényelmesen fel lehet építeni, nyugodtan lehet hagyni egy-egy pályaszakasznak időt, kifutást. Belefér a házasságkötés és a gyermekvállás is. Legalább 40 aktív, munkával töltött évről beszélünk, ami nem kevés idő, több karrier is beleférhet. Elméleti síkon.

Aztán jön a gyakorlat, a valóság. A munkahelyen kitörő pánik, amikor a nő jelzi, hogy gyermeket vár (sok várandós anya ezért igyekszik a lehető legtovább húzni a bejelentést). Egy világ omlik össze a főnökben, a kolléganőkben, pláne azokban, akik „bezzeg nem olyan önzők”, mint a gyermekét váró munkaerő. A férfi munkatársak tudni vélik, hogy hosszú évekig nem látják viszont, de ha vissza is tér a kollegina, rá a továbbiakban nem lehet majd számítani. Ők csak tudják, náluk is mindig „az asszony marad otthon, ha beteg a gyerek”. Ha egy nőnek gyermeke születik, pláne, ha egymás után több is, akkor onnantól megbízhatatlan munkatársnak számít, hiszen már nem úgy ugrál, ahogy a munkahelyi érdek fütyül, ráadásul figyelembe kell venni a szabadságolásnál az igényeit, mert gyermekei vannak, és még több fizetett szabadság is jár neki, mint gyermektelen kollégáinak, ami miatt folyamatosan megjegyzéseknek, ellentéteknek van kitéve. Ráadásul támogatni kell, amíg visszarázódik a munkába, mondhatni, felzárkózik, akkor is, ha az otthon töltött évek alatt képezte magát.

Természetesen nem minden munkahelyen számít hátránynak az anyaság, van, ahol hamar észreveszik, hogy épp az anyaságának köszönhetően fejlesztett ki olyan plusz képességeket, amelyeket a munkájában is hasznosíthat, ha hagyják, ha bizalmat szavaznak neki. Mégis, a gyermekvállalás egy anya számára legtöbbször egyenlő azzal, hogy a szülést követő évtizedben a karrierje elakad. De nem örökre!

Talán nem olyan egyenes a karrierív, ha az anyaságot választja az ember, de a család nem zárja ki a szakmai előmenetelt. Nem a gyermekünk akadályoz a fejlődésben, előmenetelben, hanem a társadalom. Az a hozzáállás, amely miatt egyáltalán felmerül, hogy a nőknek választaniuk kell a család és a szakmai sikerek között. A második hivatásomat élem, a második karreieremet építem, és nem zárok ki egy újabb váltást sem, és ezt javaslom minden anyatársamnak is. Mert nálunk, anyáknál szívósabb, kitartóbb, jobb menedzser nincs. Ha dolgozunk, akkor keményen tesszük, munkaszervezésben, időbeosztásban, hatékony feladatvégzésben verhetetlenek vagyunk.