Ezeket a kérdéseket tegyük fel a szüleinknek, mielőtt elveszítenénk őket

Azok a dolgok, tantások, amikre pontosan emlékszünk, befolyásolják a későbbi döntéseinket is. Szüleink életében is voltak olyan leckék, amiket örökre megtanultak, és ez arra is hatással lehetett, ahogy bennünket neveltek. Ennek a kérdésnek a segítségével a saját döntéseink a hátterét is megérthetjük.

4. Van valami olyasmi, amit mindig is el akartál nekem mondani, de nem tetted?

Adjunk lehetőséget a szüleinknek, hogy nyíltan beszéljenek olyan dolgokról, amelyek már régóta nyomják a lelküket velünk kapcsolatban. Biztosak lehetünk benne, hogy van ilyen. Ne féljünk feltenni ezt a kérdést! Lehetőséget ad a megbocsátásra, a megértésre és a kapcsolatok gyógyítására.