Családi videó: Mariska Hargitay gyerekeivel közösen világította ki az Empire State Buildinget

Mariska Hargitay januárban töltötte be a 60. évét. 2004 óta él házasságban Peter Hermann német színésszel, akivel a sorozat forgatásán találkoztak, és szerettek egymásba. 2006-ban született meg a közös gyermekük, majd 2011-ben még egy kisfiú és egy kislány örökbefogadásával is bővítették a családot. A magyar származású sztár - akiről több érdekességet ebben a cikkünkben olvashatsz - kiválóan beszél magyarul, az édesapja Hargitay Miklós néven hazánkban született és nőtt fel, sportolóként a Fradiban is játszott és cirkuszi akrobataként is dolgozott, majd emigrált Amerikába. Mickey Hargitay a gyerekeivel otthon magyarul beszélt, akik így megtanulták a nyelvet, és Mariska Hargitay a saját fiának is adott egy magyar keresztnevet (Miklós) is.