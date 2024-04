Így győzzük le a bennünk élő sárkányt: a félelmeinkből táplálkozik

"A bennünk élő sárkány tulajdonképpen nem más, mint a romboló energiánk, a saját egónk, amelyet nem is kell elpusztítanunk, csupán egyensúlyba hoznunk, ezzel átalakítani építő energiává. Persze ez sem könnyű feladat. Főleg azért nem, mert ehhez be kell ismernünk, hogy bennünk is ott él a sárkány, és mernünk kell szembe szállni vele, ha úgy tetszik, az irányításunk alá vonni" – nyilatkozta a Fannynak dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Figyeljünk a jelekre!

Ha most azt gondoljuk, hogy ugyan már, bennem nincs semmiféle sárkány, akkor gondoljuk végig a következőket!