"Tiniként lettem először anya, a második babámat pedig 50 évesen szültem" - sokan támadják az édesanyát

A most 54 éves Tatiana Kaplan azonnal tudta, hogy gyermeket szeretne párjától, az 52 éves Kenan Kaplannal. Egy hónappal a megismerkedésük után már családalapítást tervezték. Három év sikertelen próbálkozás után a pár úgy döntött, megpróbálkoznak a mesterséges megtermékenyítéssel, de hét sikertelen próbálkozás után feladták a reményt. Tatiana és Kenan ezután európai körutazásra indultak, de amikor visszatértek, az asszony észrevette, hogy késik a menstruációja - természetes úton esett teherbe, 11 évnyi próbálkozás után, 50 évesen. Tatiana terhessége problémamentes volt, odafigyelt az étkezésére és a mozgásra is, naponta 6 km-t sétált. Fiát császármetszéssel hozta világra, a kis Mark most 4 éves.