Éktelen sikoltozásba kezdett Ryan Reynolds és Blake Lively kislánya apja népszerű alakítása miatt

A napokban debütált az IF című film, amelynek a képzeletbeli barátok a főszereplői, illetve Ryan Reynolds is, aki maga is bevallotta, hogy szerepei közül eddig ez a legártatlanabb. Ezt kislányai is megerősítik, akik legutóbb halálra rémültek apjuk Deadpool jelmezétől, ami a forgatások után a család pincéjében kapott helyet.