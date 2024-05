Expárod visszahódításának receptje: 4 tipp, hogy újra lángoljon a szerelem

Minden szakítás szívszorító, pláne, ha úgy ért véget, hogy te még szerelmes vagy a másikba és ő se adja egyértelmű jelét annak, hogy már nem vonzódik hozzád. Ha úgy érzed, van még esély arra, hogy expároddal újra együtt legyetek, íme négy hatékony tipp, amivel újra fellobbanthatod a lángot kettőtök között.

1. Pozitív megerősítések

Ha elhagytak, ne úgy gondolja magadra, mint akit már nem lehet szeretni, sőt... Most nagyobb szükséged van a pozitív megerősítésre, mint bármikor. Amikor reggel felkelsz, igyekezz pozitív energiákkal megtölteni a lelkedet, ha kell, mondd ki hangosan:

Méltó vagyok a szerelemre és a boldogságra.

2. Őszinte kommunikáció

A hatékony kommunikáció minden sikeres kapcsolat sarokpontja. Ha szeretnéd visszaszerezni az exedet, mondd el neki nyíltan és őszintén az érzelmeidet, de ne légy tolakodó. Ha beszéltek, kerüld az önvádat, de az ő hibáztatását vagy kritizálását is, inkább azon legyél, hogy minél több közös pontot találjatok. Ha sikerül elérned, hogy őszintén beszéljetek egymással, kiderül, hogy szerinte tényleg vége a kapcsolatotoknak vagy csupán egy kis változtatásra van szükség ahhoz, hogy újra egy pár legyetek.

Expárod visszahódítása: lehetséges, de nem mindegy, milyen áron

Forrás: Shutterstock

3. Önreflexió

Azonban még mielőtt sort kerítenétek a beszélgetésre, szánj időt egy kis önvizsgálatra. Valóban rá és erre a kapcsoatra van szükséged vagy csak az egódat bántja, hogy a másik mondta ki, hogy vége? Ha úgy érzed, az utóbbiról van szó: engedd el a dolgot és inkább légy nyitott egy következő szerelemre.

4. Türelem és kitartás

Egy kapcsolat újraélesztése időt, türelmet és kitartást igényel. Ne hidd, hogy ami hosszú hetek, hónapok, netán évek alatt romlott el, az karikacsapásra megjavítható. Ha te képesnek is érzed magad az újrakezdésre, várd meg, amire a másik is eljut oda, ahova te. Persze, van az a pont, amikor be kell látnod, akármennyire is igyekeztél és kifejezted az érzelmeidet, nincs visszaút.