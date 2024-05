Hilary Duff már négygyerekes anyuka: "Imádom, hogy hangos a ház, tele zűrzavarral"

Szinte hihetetlen, de a 2000-es évek tinisztárja már anyuka. Hilary Duff, akit annak idején a Disney Channel Lizzie McGuire című sorozatából ismerhettünk meg, majd láthattuk a nagysikerű Tucatjával olcsóbb című vígjáték első és második részében, már 36 éves, egy váláson is túl van és nemrég adott életet negyedik gyerekének. "Imádom, hogy hangos a ház, tele zűrzavarral, őrültségekkel, sok szeretettel és sok kosszal" - mondta a színésznő arról, milyen is sok gyereket nevelni.

Hilary Duff és jelenlegi párja, Matthew Koma

Forrás: FilmMagic

Ismerd meg Hilary Duff gyerekeit

Luca Cruz Comrie

Luca Cruz Comrie 2012. március 20-án született. A színésznő és Luca édesapja, Mike Comrie 2016-ban ugyan elváltak, de közös kisfiukat nagyon nagy egyetértésben nevelik. "Egy egység vagyunk, és egy egység leszünk életünk hátralévő részében" - mondta kapcsolatukról Hilary. Luca idén márciusban töltötte be 12. életévét, miről édesanyja az Instagram-oldalán is megemlékezett. A színésznő azt is elárulta, hogy Luca zökkenőmetesen lépett a nagy testvér szerepébe, amikor megszüketett a húga, Banks.

Banks Violet Bair

Hilary Duff második gyermeke, Banks - akinek édesapja a színésznő második férje, Matthew Koma - 2018. október 25-én született. A kislány érkezését az Instagramon jelentette be egy imádnivaló fotóval: "Ez a kicsi teljesen elrabolta a szívünket" - írta Duff a posztjában.

Azóta már a kislány 5. születésnapját is megünnepelték, amiről Hilary Duff természetesen a közösségi oldalakon is posztolt. "Köszönöm, hogy a miénk vagy!" - írta.

Mae James Bair

Hilary Duff az Instagramon jelentette be Mae érkezését is, miután 2021. március 24-én megszületett. Azóta a kislány már a 3. életévét is betöltötte, akit anyukája merészként, magabiztosként és viccesként jellemzett.

Townes Meadow Bair

"Hónapok óta arról álmodtam, hogy a karjaimban tarthatlak" - írta Hilary Duff, amikor Instagram-oldalán bejelentette, hogy megszületett a 4. gyereke. A színésznő és férje 2023 decemberében árulták el, hogy újabb közös gyermekük lesz, ők és a testvérek pedig izgatottan várták a családtag érkezését, aki azóta már bearanyozza a hétköznapjaikat.