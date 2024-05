„Bezzeg más gyerekek éheznek!” — hányszor hallottuk a szüleinktől, amikor otthagytuk az ételt, és amikor épp nem azzal tömték a fejünket, hogy Afrikában éheznek, amíg mi válogatunk, és a tányéron marad a maradék.

Magam is megtapasztaltam anyaként az iskolatáskában szétlapított banán, megolvadt szendvics és úgy általában a tízóraira, uzsonnára csomagolt étel kukába dobása fölötti szomorkodást: már megint pazarlunk. Van, hogy magam rontom el a tervezést, túl sokfélét, túl nagy mennyiségben főzök, emiatt a fagyaszthatatlan maradékok mindegyike a szemetesbe kerül.

Minden alkalommal, amikor bevásárolok, megfogadom, hogy csak azt veszem meg, amire valóban szükségünk van és el is fog fogyni, de aztán mindig meglátok valamit, ami épp akciós vagy a gyerekek nagyon szeretik, a férjem hogy örülne neki, esetleg csak úgy megkívánom. Tudom magamról, hogy impulzusvásárló vagyok, ehhez képest próbálok tudatosabb lenni, és most már egész gyakran sikerül is, de összességében még úgy is sok minden megy a szemétbe, hogy egyébként komposztálunk.

Maradék nélkül is lehetne élni, de a vizsgálatok szerint ez nekünk, magyaroknak sem megy

A fenntarthatósági problémák egyik legsúlyosabbika az élelmiszerpazarlás, amely a gazdasági és a környezet kizsigerelésének kérdései mellett erkölcsi aggályokra is okot ad. A statisztikák szerint Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, amelynek jelentős része a legkisebb egységekben, a háztartásokban termelődik.

Összességében a következő, kedvezőek nem mondható adatokat produkálja a magyar lakosság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint: évente 574 ezer tonna élelmiszerhulladék

fejenként és évente 59.9 kilogramm élelmiszerhulladék, amelyből 24 kilogrammnyi megelőzhető lenne, tehát pazarlás

évente 380 milliárd forint veszteség a lakosság, amely 40 ezer forintnyi élelmiszer kidobását jelenti személyenként.

A magyar családok által kidobott étekmennyiségből egy éven át félmillió ember teljeskörű étkezését lehetne biztosítani. Elképesztő mértékű a pazarlás, holott akár csak a saját hztartásunk büdzséje is sokkal kedvezőbb számokat mutatna, ha egy kicsit jobban odafigyelnénk a kiadásainkra és törekednénk a tudatos élelmiszervásárlásra, ami visztont nem kerül pénzbe. Annál inkább a fölöslegesen megtermelt, feleslegesen megvásárolt és emiatt kidobott élelmiszerek, amelyek azont túl, hogy hatalmas mennyiségű elpazarolt vizet jelentenek, a földterületek csökkenésével pocsékba ment más erőforrásokkal és pénzpazarlással is járnak, amit a lakosság is megérez a saját pénztárcáján.