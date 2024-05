Maria Borallo gondoskodik Katalin és Vilmos gyerekeiről: ez a 3 fő feladata a királyi dadának

A walesi herceg és hercegnő spanyol dadája, Maria Teresa Turrion Borrallo még 2014-ben csatlakozott a családhoz, amikor György herceg nyolc hónapos volt. Tíz év elteltével Maria még mindig Vilmosnak Katalinnak dolgozik, és segít nekik gondoskodni három gyermekükről, György hercegről, Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről. Ahogy a gyerekek cseperednek, úgy Maria Borrallo feladatai is változnak. De hogy pontosan mit csinál egy királyi dada ott, ahol a gyerekek iskolás korban vannak, arról Louenna Hood védőnő - aki éppúgy a híres bathi Norland College-ban tanult, akárcsak Maria - beszélt. "Ahogy nőnek a gyerekek, más dolgokat bíznak rá, de nem lesz kevesebb a dolga" - szögezte le Hood. Nézzük, mik Maria legfontosabb feladatai!

Maria Borrallo 10 éve dolgozik Vilmosnak és Katalinnak

Forrás: Getty Images

1. Maria Borrallo kiemelt feladata a szervezés

"Ha a gyerekek napközben az iskolában vannak, meg kell szervezni, mikor és milyen sorrendben kell elhozni onnan őket. Ez komoly logisztikát igényel. Utána a különórák és a sportfoglalkozások követeznek, ahova szintén Maria viszi őket és ő is megy értük" - mesélte Louenna, és hozzátette, a dada dolga arról is gondoskodni, hogy a gyerekek bőséges és megfelelő reggelit kapjanak, olyat, ami feltölti őket a mozgalmas iskolai napra. A vacsorát is ő intézi, valamit azt is, hogy a gyerekek mit kapjanak az iskolában, különös tekintettel arra, hogy véletlenül se ugyanaz legyen otthon a vacsora, mint amit ebédkor is ettek, és pontosan tudja, mi a gyerekek kedvenc fogása.

Maria figyel arra is, hogy az iskolai egyenruha vagy sportruha legyen rajtuk és az makulátlan legyen. "Az ilyen korú gyerekek gyorsan nőnek, a dada feladata az is, hogy ellenőrizze, hogy minden ruha és cipő jó-e még a rájuk és alkalomnak megfelelően öltözteti őket, ám olykor a nagyközönség kritikával illeti a döntéseit" - nyilatkozta a védőnő