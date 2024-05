Pán Péter szindróma: egyre többen rekednek meg a gyerek- és felnőttkor határán

A kifejezést Dr. Dan Kiley alkotta meg 1983-ban megjelent könyvében, melynek a „Férfiak, akik soha nem nőnek fel” címet adta. Egy évvel később jelent meg „A Wendy Dilemma” című könyve, amelyben a fiatal nők Pán Péterekkel való kapcsolatainak nehézségeit tárja fel.

Vajon mi váltja ki?

Nem tudni pontosan, hogy mi okozza a szindróma kialakulását, de vélhetően nagyobb eséllyel jön létre túlságosan védelmező szülők gyerekénél. Ha ugyanis egy gyereket megóvnak mindentől, akkor egész egyszerűen nem fejlődnek ki azok a készségei, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy megbirkózzanak a való élet kihívásaival.

Amikor felnőnek, ugyanolyan biztonságos, kiváltságos környezetet várnak el másoktól, mint amilyet gyermekkorukban biztosítottak számukra a szülei.

Ennek jelei már egészen korán, 10 éves kor körül megjelenhetnek, és a serdülőkor elérésével egyre gyakoribbá és egyértelműbbé válnak. A mintakövetés is megfigyelhető, tehát egy Pán Péter szindrómás szülőnek gyakran a gyereke is azzá válik. A túlságosan megengedő szülői magatartás is kiválthatja, hiszen a szabályok teljes hiánya miatt felnőttkorban már igen nehéz, szinte lehetetlen kialakítani egy egészséges szabályrendszert, ami megfelelő keretet adhat az ember életének – figyelmeztet a pszichológus.

Ha Pán Péter létezik, akkor Wendy is? Bizony ám! Létezik az ellenpólus, vagyis a Wendy szindróma is. A nők ebben a szerepben nemcsak, hogy beengedik az életükbe, de keresik is a Pán Pétereket, sok esetben anélkül, hogy ennek tudatában lennének. A Wendyk döntéseket hoznak helyettük, rendet raknak a rendetlenségükben, és egyoldalú érzelmi támogatást nyújtanak számukra.

Hogy lesz ebből szerelem?

Párkapcsolataikban leginkább az ambíciók, az elvárások, az életcélok és a kötelezettségvállalási képesség hiánya okozza a problémát. Az érzelmi elérhetetlenség jeleit mutatják, például nem akarják címkézni vagy meghatározni a kapcsolati státuszukat, szeretnek csak úgy „el lenni”. Olyan párt keresnek, aki kevésbé érett, könnyen irányítható és alárendelhető, de még így is gyakran váltogatják partnereiket, mivel azonnal véget vetnek a kapcsolatnak, amint magasabb szintű elkötelezettséget várnának el tőlük.

Nehézséget okoz számukra az érzelmeik kifejezése, a partnerük meghallgatása és az egyenrangú szerepvállalás. Igyekeznek minden terhet a partnerük vállára tenni, hogy nekik ne legyen semmi gondjuk, feladatuk. Éppen ezért, csak akkor képesek együtt élni valakivel, ha találnak maguknak egy Wendyt, aki gondoskodik róluk, döntéseket hoz helyettük a fontos ügyekben, intézi a számlák kifizetését, elvégzi helyettük a házimunkát, és megcsinál minden mást is, ami a felnőttek dolga, de nem vár el cserébe semmit.

Mikor lesz valaki felnőtt?

Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem egy éveken át tartó folyamat. A felnőtté válás legfontosabb tényezői közé tartozik az önállóság, munkavállalás, házasság, majd a szülővé válás. Amikor az emberek elérik ezeket a mérföldköveket, automatikusan új szintű felelősségvállalásra kényszerülnek, és normál esetben ennek eleget is tesznek. A fiatal felnőttek jelenlegi generációja azonban egy merőben más társadalmi és gazdasági környezetet él meg, melynek következtében egyre későbbre tolják ezeket a mérföldköveket. Mivel a fiatalok később költöznek el otthonról, később házasodnak, később születik gyermekük, a saját lakás pedig egyre elérhetetlenebbé válik, sok fiatal úgy érezheti, hogy nem igazán sikerült felnőnie. Fontos tudni azonban, hogy a felnőttkor ezekkel a mérföldkövekkel vagy anélkül is megtörténik, még akkor is, ha manapság máshogy történnek a dolgok, mint ahogy az előző generációk idejében az megszokott volt.