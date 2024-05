Richard Gere 24 éves fiával jelent meg a Cannes-ban: Homer pont olyan jóképű, mint az apja

Richard Gere 24 éves fia, Homer James Jigme Gere elkísérte édesapját a Cannes-ba ahol a 74 éves színész új filmje, az Oh, Canada is szerepelt a filmfesztivál versenyprogramjában. Gere a filmben többek között Uma Thurmannel, Jacob Elordival és Michael Imperiolival szerepel együtt. Gere és Homer nagyon hasonló fekete szmokingot viseltek a filmfesztiválon, ahol több közös kép is készült róluk.

Richard Gere a feleségével, Alejandráva, a fiával, Homerrel és Uma Turmn színésznőve a Cannes-ban.

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty Im/Cannes Film Festival 2024 Red Carpet

Richard Gere felesége is velük tartott

A Gere fiúkat a színész felesége, Alejandra Silva is elkísérte, akivel két közös gyermeket nevelnek: a most ötéves Alexandert, és van egy hároméves kisfiúk is, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra. Homer édesnyja Gere első felesége, Carey Lowell.

Richard Gere elhagyja Hollywoodot

Richard Gere komoly döntésre szánta el magát: családjával elhagyja Amerikát és Spanyolországba költözik. A színész és felesége egészen idáig New Yorkban élték a mindennapjaikat. Gere nagyon várja a változást, izgatott, hogy mit tartogat számára az új időszak.