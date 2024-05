Sziámi ikreket kérdeztek: hogy éli meg Brittany testvére, Abby házasságát

Abby és Brittany Hensel 1996-ban az Oprah Winfrey Show-ban vált ismertté. Később, 2012-ben szerepeltek az Abby és Brittany című TLC- sorozatban, amely sziámi ikrek életét dokumentálta. Még tinik voltak, de már akkor az érdekelte legjobban az embereket, mi lesz, ha valamelyikük párt talál, férjhez megy, és hogyan képzelik el az anyaságot, ha egyáltalán van rá esélyük. Akkor az édesanyjuk elmondta, hogy nem kizárt, hogy egyszer a lányai anyák lesznek, hiszen az ehhez szüskséges szerveik jól működnek, de a lányok akkoriban ilyen kérdéseken még nem gondolkodtak.

Abby és Brittany Hensel

Forrás: Profimedia

Később Abby szerelmes lett és feleségül ment Josh Bowlinghoz. Az esküvőt titokban tartották, de a 2021-es eseményről osztottak meg fotókat, és a mai napig megörvendeztetik követőiket a közösségi médiában a szertatáson készült képekkel. A minap is osztottak meg az emlékeikből, és ahogy az lenni szokott, ismét záporoztak rájuk a kérdések.

Sokan gratulálnak nekik, de még többen érdeklődnek, hogyan szervezik meg az életüket, és mi lesz, ha majd Brittany is férjhez akar menni. Rosszindulatból természetesen nincs hiány, még ha a kérdések jogosan is merülnek fel a kommentelőkben: most akkor egy felesége van az amerikai veteránnak, Joshnak, vagy kettő; az USA törvényei szerint csak az egyiküket vehette el, de valójában mindkettővel éli a szexuális életét, hiszen deréktól lefelé a két nő egy. Ha anyává válnak, akkor a gyereknek hány szülője lesz, és ha belép a képbe egy másik férfi, akkor...

Rengeteg kérdés, amelyre nem kapnak választ a kíváncsiskodók, de miért is kapnának? Hiszen ez a házasság a benne élő két vagy három ember ügye...