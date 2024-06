Demi Moore megható üzenetben köszöntötte Bruce Willist apák napján - Fotók

Bruce Willisről apák napján sem feledkezett meg a családja: volt felesége, három nagyobbik lányának édesanyja az Instagram-oldalán köszöntötte fel a színészt. Demi Moore több képet is megosztott volt férjéről, aki odavan a lányaiért.

Demi Moore emlékezetes pillanatokat osztott meg a színészről apák napja alkalmából

Forrás: WireImage/57th New York Film Festival - "Motherless Brooklyn" Arrivals

Demi Moore megható üzenete

Bruce Willis és Demi Moore három közös lányt neveltek fel: a 35 éves Rumert, a 32 éves Scoutot és a 30 éves Tallulah-t. A színész jelenlegi feleségével, Emmával pedig két lányt nevel: a 12 éves Mabel Ray-t és a 10 éves Evelyn Pennt. A színészt apák napján felesége és volt házastársa, Demi Moore is felköszöntötte. A színésznő több emlékezetes pillanatot is megosztott Willisről és a gyerekekről, köztük egy friss fotót is, amelyen Scout gyengéden megérinti a 69 éves, visszavonult színész arcát. A megható képek alatt egyszerűen annyi állt:

Boldog apák napját a kedvenc lányos apukánknak. Szeretünk, BW!

A rajongók sem hagyták szó nélkül a szívszorító bejegyzést, kedves üzenetekkel fejezték ki szeretetüket és tiszteletüket a legendás színész iránt.

Bruce Willis feleségének szívszorító vallomása: a demencia átírta az életüket

Mindenkit megrázott, amikor kiderült, hogy Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. A színész vissza is vonult, ma már csak a családjával foglalkozik, ők pedig mindenben igyekeznek támogatni őt. Felesége a betegség szószólójává vált és nemrég elismerte, ez az egész életüket átírta.

"Sok okom van arra, hogy miért váltam szószólóvá. Az egyik az, hogy úgy érzem, ezáltal én és a családom visszevettük az irányítást. Az FTD az egész életedet átírja" - mondta Emma Heming Willis Instagram-oldalán. "Visszahozott némi erőt és kontrollt az életembe, amiket ez a betegség elvesz. Az, hogy felszólalhatok a családomért, és a következő család szolgálatára lehetek, erőt ad, és elviselhetővé teszi ezt az utat" - tette hozzá.