Miranda Priestly visszatért, és még mindig uralja a divatot: öltözz úgy, mint a legendás főnök − Termékekkel, árakkal

Miranda Priestly, az örök divatikon, Az ördög Pradát visel című film legendás főszereplője visszatért. Az ördög Pradát visel forgatásáról az utóbbi hetekben kiszivárgott paparazzi képek pedig máris lázba hozták a divatrajongókat. A mindig kifogástalan megjelenésű Miranda még mindig tudja, hogyan kell egyetlen outfitbe sűríteni a határozottságot, a luxust és a hibátlan stílusérzéket. Mi pedig nem bírtuk megállni, hogy ne nézzük meg, hol és mennyiért lehet hasonló vagy akár ugyanolyan darabokat beszerezni.

Miranda Priestly, a divat ördöge újra akcióban.

Forrás: NORTHFOTO

Miranda Priestly stílusa örök

Először is, ki ne szeretné leutánozni azt a megjelenést, amivel Miranda egyetlen pillanat kiszorítja az összes levegőt a szobából? A divatvilág rettegett nagyasszonya mindig is a kifinomult elegancia és az éles, mégis szolid öltözködés megtestesítője volt. A legfrissebb paparazzi fotókon, három különleges szett kapott főszerepet és mi már most garantáljuk, hogy egyik sem csak a vörös szőnyegre való.

1. Szett: elegancia a minimalizmus jegyében

Jimmy Choo Isla Black Cat Eye Sunglasses 95 800Ft, Modström Sötétszürke modström Blézer 'Gale' 65 990Ft

Forrás: Jimmy Choo/about you

Elsőként egy egyszerű, de elképesztően hatásos szürke összeállítást láthattunk Mirandán. Egy letisztult, szürke, baggy kosztüm az elmaradhatatlan napszemüveggel kiegészítve.

Tudod, a blézer nemcsak ruhadarab, hanem egyfajta páncél és a Meryl Streep által megformált Miranda Priestly ezt tudja. Az ilyen minimalista elegancia az, amit viselve elég kihúznod magtad, hogy azt üzend: „Nem véletlenül vagyok itt".

2. Szett: színek és textúra – A játékos erő

Calvin KleinTRENCH COAT - Ballonkabát - white pepper 54 990Ft, ORSAY barna műbőr női ceruzaszoknya 17 490Ft

Forrás: Zalando/Orsay

A második outfit egy kicsit merészebb, több textúrával és színnel játszik. Egy drámai, narancsos színű vékony ballonkabát van a főszerepben, amelyet egy egyszerű, barna, bőr midi szoknya és egy ibolyalila blúz kavar föl. A kabát dizájnja egyértelműen a fast fashion vonalat erősíti, a bőrszoknya pedig megadja az öltözetnek az élét.

Ez a szett azt kommunikálja: „Játszom a szabályokkal, de a hatalom az enyém.”

3. Szett: a luxus visszafogottsága

COS RELAXED COTTON WIDE-LEG TROUSERS 36 000Ft, RALPH Ralph Lauren Napszemüvegek - shiny solid beige 43 490Ft

Forrás: hm/Zalando

A harmadik összeállítás visszafogottabb, mégis erőteljes. Újra előkerül a hosszú kabát, de egy vastagabb formában. A ruha egyszerű, egy fekete ing és egy bőszárú alkalmi nadrág, amelyet a világos keretű napszemüveg és a piros tűsarkú tesz ördögivé. Miranda kedveli a luxust, de nem harsányan. Ez a stílus nem hivalkodó – inkább tudatos és ízléses. Nem ordítja, hanem suttogja, hogy ő ül a divat trónján.