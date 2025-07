Ozzy Osbourne temetése: előírta, hogy poénkodjanak a koporsója felett - Képek a búcsúztatóról

Ozzy Osbourne búcsúztatójára július 30-án, szerdán kerül sor szülővárosában, Birminghamben. A gyászmenet végigvonul a Broad Streeten, ahol rajongók és tisztelők is leróhatták tiszteletüket. A július 22-én 76 éves korában elhunyt énekes azonban már évekkel korábban világossá tette, hogyan – és hogyan nem – szeretne búcsúzni az élőktől.

Ozzy Osbourne azt szerette volna, ha az életét ünneplik

Ozzy Osbourne nem búcsút, hanem ünneplést akart

Egy 2011-ben a The Timesnak írt cikkében Ozzy Osbourne részletesen beszélt arról, milyen temetést képzelt el magának. Mint írta: „Őszintén szólva nem érdekel, mit játszanak a temetésemen; játszhatnak egy Justin Bieber, Susan Boyle és a We Are the Diddymen egyveleget, ha az boldoggá teszi őket” - írta.

Az énekes nem akarta, hogy a gyász uralja a búcsúztatását. „Mindenképpen szeretném, ha ünneplés lenne, nem pedig búcsúszertartás” – fogalmazott. Kifejezetten kérte, hogy vidám hangulat lengje be a szertartást, és a temetést inkább tekintsék élete ünneplésének, semmint a halál feletti szomorkodásnak.

Poénokat akart

Ozzy ötletei nem álltak meg a zenei választásnál. „Szeretnék néhány tréfát is: talán a kopogás hangját a koporsóból; vagy egy videót, amelyen másodvéleményt kérek az orvosomtól a halál beálltával kapcsolatban” – írta a cikkben a Black Sabbath frontembere.