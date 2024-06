Miért leszünk jobban a frissen mosott ruha illatától?

Itt a legújabb Ariel: Így kerülhet kevesebb mikroszál és színezék a vizeinkbe!

A Whirlpool, Electrolux, Candy és Beko mosógépgyártók által is ajánlott Ariel bemutatja az új +Touch of Lenor Amethyst Flower és +Touch of Lenor Fresh Air mosószereket, amelyek szekrényben tárolt ruhák esetén akár 2 héten át tartó frissességet biztosítanak a ruháknak, és már alacsonyabb mosási hőfokon is hatékonyan tisztítanak.

“A “Fresh Air” a nagyszüleink idejében a friss kerti szellőn a facsipeszekkel felaggatott és a napsütés melegében csattogva-lengedezve megszáradt textíliáink ropogós frissességét idézi fel citrusos-aldehides-akvatikus, úgynevezett vizes-zöld illatával. Hogy csavarjunk egyet a történeten, ez a víz valójában tengervíz illatot hoz, és a felette fújó szellőben enyhén sós-jódos-tengeri algás jegyek adnak további egzotikus tisztaságérzetet.

Az “Amethyst Flower” megejtően kedves, feminin virágossága pedig egy mesebeli komplex virágcsokoré, benne az Earl Grey teából ismerős bergamottos azaz keserűnarancshéj-illóolajos illatjeggyel. Érdekessége, hogy a frissessége mögött érzékelhető női karakter finom gyümölcsösségű telt feminitása lengedez végig a kompozíción, így az ezzel mosott textíliákat örömmel ölelik majd magukhoz, vagy bújnak beléjük a hölgyek és a család gyermekei mellett a férfiak is” – meséli Zólyomi Zsolt, parfümőr.

„Az új Ariel formuláját kifejezetten gyors tisztításhoz terveztük, speciális COOL CLEAN technológiával. A hidegebb vízben és rövidebb programon történő mosással pedig energiát és vizet takaríthatunk meg, ezáltal csökkenthetjük a mosással járó széndioxid-kibocsátást.” – mondta el Krubl Yvette, a P&G kommunikációs vezetője.