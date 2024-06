Rólunk szól: Mandy Moore harmadik babáját várja

Az Instagramon, kedves fotóval tette közzé a nagy hírt a Rólunk szól színésznője, Mandy Moore, miszerint harmadik, Taylor Goldsmith-szel közös gyermekével várandós. A hároméves August pólóján a "nagy", az egyéves Oscarén a "középső" felirat olvasható.

"Az élet néha utánozza a művészetet. Hamarosan érkezik a harmadik a saját nagy hármasunkba. Alig várom, hogy ezeknek a fiúknak legyen egy kishúguk" - írta a képhez a színésznő, utalva ezzel a Rólunk szól című évtizedeket felölelő sorozatra.

Aki látta a This is Us - Rólunk szól - sorozatot, emlékszik, hogy Mandy Moore karakterének, Rebecca Pearsonnak és férjének, Jacknek, akit Milo Ventimiglia alakít is három gyermeke, két fia és egy lánya van.