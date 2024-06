Szülővé válás - Olyan vagy, mint a szüleid? Ebből a 10 jelből megállapíthatod

A szülővé válás mérföldkő az életünkben. Fogadalmakat teszünk, hogy mit, hogy csinálunk majd, és biztosra vesszük, hogy mi sosem leszünk olyan maradiak, mint amilyenek a mi szüleink. Vagy mégis?

A szülővé válás során a hozott minták is érvényesülnek - illusztráció

Forrás: Shutterstock/- Yuri A

Ahhoz, hogy tisztán lássuk, valóban hasonlóan viselkedünk-e, mint a saját szüleink, egy kis önismereti útra kell indulnunk. A következő hétköznapi, apró jelek megmutatják a valóságot.

Költségvetést készítünk

Emlékszünk még arra, amikor gyerekként azt gondoltuk, hogy azért jöttünk a világra, hogy a szüleink lessék minden kívánságunkat, és kielégítsék minden igényünket? Egyszerűen nem értettük azt a mondatot, hogy „most erre nincs pénzünk”. Anyukánk fillérre pontosan beosztotta a pénzt, hogy hónap végén se legyen probléma, mi pedig duzzogtunk, hogy miért nem érti meg, hogy nekünk márpedig most azonnal nagyon kell az a valami, amire épp vágytunk. Ha most felnőttként, költségvetést készítünk, figyelünk a kiadásainkra, és elmondjuk a gyerekeinknek, hogy ezt vagy azt nem engedhetjük meg magunknak, akkor rájövünk, hogy épp olyanok vagyunk, mint a szüleink: felelősségteljesek.

Megmutatjuk, hogy ki a főnök

Kamaszként mindig azt mondtuk: mi biztosan tök jó fej, laza szülők leszünk, barátként tekintünk majd a gyerekünkre. Manapság ráadásul tényleg nagy divat lett a liberális nevelés, amikor egyenrangú félként kezeljük a gyereket, szabályok megszabása nélkül. Pedig az egyik legelismertebb pszichológusunk, Ranschburg Jenő is megmondta annak idején, hogy a gyerekek fejlődéséhez nagy szükség van a szabályokra, a hátárok megszabására, ugyanis éppen ez ad nekik biztonságérzetet és tanítja meg őket a helyes viselkedésre, gondolkodásra. A szülő feladata a nevelés, tanítás, útmutatás, nem a haverkodás. Ha már vannak saját gyerekeink, és látjuk, hogy úgy feszegetik a határokat, ahogyan azt mi is tettük annak idején, akkor mi is képesek vagyunk más szemmel nézni a szüleink akkori viselkedését. Már pontosan tudjuk, hogy bizony a gyerekünknek meg kell mutatni, hogy ki irányít kit, ki határozza meg a szabályokat, amelyekre igenis, hogy nagy szükség van. Nem, ez nem azt jelenti, hogy zsarnokoskodni kell. Ez azt jelenti, hogy szülőknek kell lennünk, és megtanítani őket a helyes értékrendre, a felelősségre. Éppúgy, ahogy azt a szüleink tették.

Inkább a kényelem, mint a divat

Talán emlékszünk a szüleinkre, akik a hétköznapokon inkább a kényelem, mint a divat szerint öltözködtek. Tehát nem, anya soha nem szorította volna a lábát icipici magas sarkú cipőbe az otthon a főzéshez csak azért, hogy mindig csinos legyen, és igen, összefogta a hosszú haját, miközben a házimunkát végezte vagy felkapott egy kényelmes melegítőt az esti tévézéshez. Akkor fogjuk tudni, hogy egyre jobban hasonlítunk rá, amikor elkezdjük belátni, hogy milyen ostobaság a divatot a kényelem vagy a funkció fölé helyezni. És ez jó dolog.

A gyerekeink szerint régimódik vagyunk

Míg mi azt gondoljuk, hogy modernek vagyunk, megeshet, hogy a gyerekeink másképp gondolják. Valójában ez nem jelent mást, mint hogy ragaszkodunk az értékrendünkhöz, ahhoz, amit mi is a szüleinktől kaptunk. Ez pedig így van rendjén!

A teljes nevén szólítjuk

Még ha jó gyerekeink is vannak, senki sem tökéletes. Ha úgy érezzük, hogy kicsit szájbarágósan kell a helyre tenni őket, előfordulhat, hogy a teljes nevükön szólítjuk meg. Lehet, hogy a szüleink is ezt tették, amikor fiatalabbak voltunk?