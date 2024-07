Terhes A Fehér Lótusz sztárja, Alexandra Daddario: az első gyerekét várja

Nagy örömhírt jelentett be a színésznő, akit a legtöbben A Fehér Lótuszból és A törvény nevében című sorozatokból ismernek: Alexandra Daddario terhes első gyerekével. Hat hónapig titkolta állapotát a világ elől, de a jelenlegi sorozatának, a Mayfair Witchesnek a szereplői elől nem tudta elrejteni.

Forrás: Getty Images for Baby2Baby/Phillip Faraone

Babát vár A Fehér Lótusz 38 éves sztárja. Alexandra Daddario terhes első gyerekével. Férjével, Andrew Form filmproducerrel izgatottan várják, hogy bővüljön a családjuk, ami néhány hónap múlva be is következik. A színésznő - aki évekkel ezelőtt Zac Efron párja volt - ugyanis 6 hónapig sikeresen titkolta várandósságát a világ elől, csak jelenlegi sorozatának, a Mayfair Witchesnek a szereplői elől nem tudta elrejteni.

"A forgatáson hánytam, és rögtön utána smárolós jeleneteim voltak a színésztársaimmal"

- mesélte Daddario azt, hogyan jöttek rá gyorsan a színésztársai, hogy várandós. "Az ötödik héten már azt gondoltam, hogy ezt semmiképp sem fogom tudni eltitkolni." "Mindenki nagyon megértő volt" - tette hozzá a színésznő. Azóta a színésznő az Instagram-oldalán is posztolt egy fotót, amelyen jól látható a pocakja: "Izgatottan várom, hogy a gyermekem együtt járjon óvodába Margot Robbie és Hailey Bieber gyerekeivel" - írta viccesen.

Arról is beszélt, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy teherbe esett. "Úgy érzem, most, hogy terhes vagyok, és minden sikerült, és mindenki egészséges, nem panaszkodhatok" - kezdte. "Nos, terhes voltam" - mondta. "Elvesztettem" - tette hozzá. "Hosszú és bonyolult, úgyhogy nem akarok túl konkrét lenni. Az ilyen veszteségeket és traumákat nagyon nehéz elmagyarázni, hacsak nem élted át őket. Tényleg olyan módon tudok azonosulni azokkal a nőkkel, akik átélték ezeket a dolgokat, ahogy korábban nem. Ez nagyon, nagyon fájdalmas."

A színésznő és férje, az 55 éves Andrew Form 2021. május 13-án vállalták fel kapcsolatukat egy fekete-fehér fotóval az Instagramon, és még abban az évben el is jegyezték egymást. Nagyjából hat hónappal ezután, 2022 júliusában kötötték össze az életüket, New Orleansban mondták ki a boldogító igent. A páros a véletlennek köszönheti a megismerkedését: a Covid idején futottak össze New Yorkban az utcán. "Vele békésnek és szerencsésnek érzem magam, nagyon boldog vagyok" - osztotta meg később érzéseit kapcsolatáról. A színésznő és férje 2021-ben Budapesten is jártak, az utcán sétálgatva romantikáztak.