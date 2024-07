Egészségügyi problémájáról vallott a harmadik babájával várandós Mandy Moore

Az Instagramon, kedves fotóval tette közzé a nagy hírt a Rólunk szól színésznője, Mandy Moore, miszerint harmadik, Taylor Goldsmith-szel közös gyermekével várandós. Két kisfiú után hamarosan egy kislány érkezik a családjukba. A színésznő elárulta, hogy terhessége alatt egy kellemetlen egészségügyi problémával kell szembenéznie, ez pedig nem más, mint a terhességi maszk, vagy ismertebb nevén melasma.

Mandy Moore és férje hamarosan háromgyerekes szülők lesznek

Forrás: The Hollywood Reporter via Getty

Mandy Moore: "A terhességi melasma borzalmas"

A színésznő az Instagram-oldalán egy 24 óráig elérhető sztoriban mutatta meg, hogy sok más anyukával együtt, ő is küzd a terhességi melasmával. A felvételen a halántékát dörzsölte egy Lyma Laser nevű otthoni bőrápoló készülékkel, ami segíthet halványítani a nem kívánt foltokat. A melasma megjelenése egyre gyakoribb, ami sokkal gyakrabban érinti a nőket, mint a férfiakat. A barnás foltok általában az arcon jelennek meg, és gyakran a napfény vagy a terhesség miatt bekövetkező hormonális változások váltják ki.

Rólunk szól: Mandyéknek is meglesz a nagy hármas

"Az élet néha utánozza a művészetet. Hamarosan érkezik a harmadik a saját nagy hármasunkba. Alig várom, hogy ezeknek a fiúknak legyen egy kishúguk" - írta a képhez a színésznő, utalva ezzel a Rólunk szól című évtizedeket felölelő sorozatra.

Aki látta a This is Us - Rólunk szól - sorozatot, emlékszik, hogy Mandy Moore karakterének, Rebecca Pearsonnak és férjének, Jacknek, akit Milo Ventimiglia alakít is három gyermeke, két fia és egy lánya van.