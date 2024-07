Tornóczky Anita szívproblémákkal küzd? – Aggasztó fotót tett közzé közösségi oldalán

Anita és férje öt éven keresztül próbálkoztak, de az egykori műsorvezető nem tudott teherbe esni. A második lombikprogram azonban elhozta az ő életükbe is a csodát: Tornóczky Anita a közelmúltban jelentette be: gyermeket vár.

Tornóczky Anita babát vár

Forrás: TV2/Mokka

Egy Instaposztban tudatta a hírt Tornóczky Anita

A napokban azonban alaposan ráijesztett követőire a híresség, aki egy posztban tudatta a nyilvánossággal, hogy problémák vannak a szívével és egy 24 órás megfigyelésen kell részt vennie. "Újabb kis epizód a terhességben. Sokszor furán viselkedik a szívem és ennek utána szeretnénk járni. Nyilván a +15kg, a vizesedés és a heti 4 edzés helyett nulla nem barátja a szívnek…kaptam egy holtert..." - írta fotója mellé Tornóczky Anita, amin jól látszik, hogy apró kis elektródák vannak a mellkasára ragasztva.

Kismamaként sem hagyja el magát

Anita nagyon odafigyel magára és a kisbabára is, de igykeszik nem elhagyni magát és úgy élni az életét, ahogy korábban is. Kiskutyáival folyamatosan törődik, élő videókat tart gazdiknak, szenvedélyes állatmentő és még a felnőtt kikapcsolódásra is jut ideje. Kismamaként sem hagyta ki ugyanis a Balaton Soundot, ahová eddig is minden évben ellátogatott, hogy egy kis időt töltsön a barátaival, jó zenéket hallgatva.

A Holter után még vár rá egy szívultrahang

A Bors megkeresésére Anita elárulta, hogy a holter már a poszt megosztása utáni másnap lekerült róla, annak értékeit pedig orvosok vizsgálják jelenleg is. A kismama elárulta, hogy természetesen azonnal orvoshoz fordult, hiszen óvja a babáját, főleg öt év próbálkozás és két lombik után. "Még vár rám egy szívultrahang, de az eddigi orvosi vélemény az az, hogy a stressz és a babavárással járó dolgok okozhatták ezeket a tüneteket. Az természetes, hogy aggódom, hogy öt év próbálkozás után minden rendben lesz-e a babával. Az tűnt fel, hogy állandó nyugtalanság-érzetem van, mint amikor valakinek pánikrohama van, bár szerencsére én olyat még nem éltem át. Ezt éreztem reggel, ébredés után is, ezért döntöttem úgy, hogy utána járok a dolgoknak. Az eredményekre a jövő hétig várnom kell. Abban is biztos vagyok, hogy ez a tikkasztó hőség sem tesz jót a szívemnek, főleg kismamaként megterhelő" - mesélte Anita.

