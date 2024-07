Clint Eastwood lányai csúnyán összevesztek: az interneten megy a sárdobálás

Clint Eastwood legkisebb lánya, a 27 éves Morgan, konfliktusba keveredett idősebb féltestvérével, a 36 éves Kathrynnel. Kathryn az Instagramon, nyilvános posztban azt állította, hogy Morgan őrültnek és gonosz mostohatestvérnek nevezte őt, viselkedését pedig furcsának és hamisnak titulálta. A jelek szerint a balhé az esküvőn vagy amiatt robbant ki.

Clint Eastwood lányai csúnyán összevesztek

Forrás: Getty Images via AFP/2020 Getty Images

Clint Eastwood lányai nem kímélik egymást

Kathryn először egy videót posztolt arról, ahogy az esküvőn az apjával táncol, de egy másik vendég félbeszakította, ettől pedig nagyon kiakadt: „50 másodpercig táncolhattam az apámmal, mielőtt félbeszakítottak minket, mert mindenki akar egy darabot a sztárból." Következő mondatával pedig üzent is a szóban forgó vendégnek, azt írta, ez nagyon goromba volt tőle — bár a videón nem úgy tűnt, mintha akkor Kathryn emiatt ideges lenne.

Két nappal később a 36 éves nő pedig ezt posztolta: „Össze kellett vesznem a testvéremmel, Morgannel az esküvője után, mert annyira aggódik a hírnevéért. Őrültnek nevezett a neten, és azt akarom, hogy ezt mindenki hallja."

Kathryn egy családi fotót is megosztott, amelyhez ezt írta: „A testvéreim furcsák és hamisak, kívül-belül." Színjátéknak titulálta a Morgan és Tanner pazar esküvőjén látott családi egységet.

És ha ez nem lenne elég, Dina, Morgan anyja (2014-ben vált el Eastwoodtól) is beszállt a vitába, sms-eket küldözgetett az amúgy is zaklatott nagyobbik lánynak, aki azonnal posztolta is a képernyőfotókat az asszony fenyegetéseiről.

„Olvassátok, mit mond a hazug, gonosz mostohaanyám, aki egy kapzsi pszichopata és hamis valóságshow-sztár" - írta. Majd azzal vádolta Dinát, hogy az örökségére pályázik, és be akarja őt záratni.

Kathryn ezután egy másik fotót is posztolt magáról és Morganről, aki jelenleg első gyermekével terhes, és ezt írta hozzá: „Ő a legkegyetlenebb, legfelszínesebb nő, akit valaha ismertem. Nulla együttérzés mások iránt, saját maga megszállottja, belül ugyanolyan kegyetlen, mint amilyen gyönyörű kívül. A külseje el fog hervadni, mint egy virág, és csak egy szívtelen szörnyeteg marad. Ismerd meg a gonosz mostohatestvéremet."