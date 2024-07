Katalin hercegné a sport szeretetére neveli a gyerekeit

Vilmos herceg jó apa: ha teheti a gyerekeivel tölti az idejét

Forrás: Northfoto/Kate Middleton

A családi mintát igyekszik továbbadni

"Gyermekként sok időt töltöttünk a szabadban, és ez az, amiért ma is igazán lelkesedek" - nyilatkozta Giovanna Fletcher Happy Mom, Happy Baby podcastjában 2020-ban Katalin hercegné. "Szerintem a kinttartózkodás nagyon jó a testi és szellemi jólét és a mentális egészség megalapozására" - tette hozzá, valamit arról is beszélt, hogy reméli, a sajátjához hasonló szép gyerekkort biztosít ezzel Györgynek, Saroltának és Lajosnak. "Azt szeretném, ha úgy emlékeznének vissza, hogy milyen jó volt strandolni vagy elázni az esőben és nevetni azon, hogy a gumicsizmánk tele van vízzel" - szögezte le. Katalin hercegné betegsége miatt most a gyógyulására koncentrál, de gyerekeinek így sem hagyja, hogy ellustuljanak.

Katalin hercegné rengeteg sportot kipróbál

Forrás: Getty Images

Szeretet, szigor és sok-sok beszélgetés

A királyi család tagjai igyekeznek a hagyományos értékek mentén nevelni a gyerekeiket, 10 éves György herceg, a 6 éves Lajos herceg, valamint a 9 éves Sarolta hercegnő nagyon ragaszkodnak egymáshoz, édesanyjukhoz és édesapjukhoz, Vilmos herceghez is. A szeretet mellett azonban - bár ez nem látszik, ha nyilvánosan jelennek meg együtt - Katalin nagyon is szigorú édesanya, a hangoskodás és kiabálás abszolút tiltólistás a gyerekek számára, talán éppen ezért is tűnnek mindig nyugodtnak és összeszedettnek. Katalin és Vilmos a szemtelenkedést sem tűrik, ha mégis előfordul, akkor utána elbeszélgetnek a gyerekeikkel: a dolgokat mindig megmagyarázzák, a tetteik következményeit felvázolják, hogy György, Lajos és Sarolta megértse, miben hibáztak. A legcsintalanabb közülük Lajos walesi herceg, ami érthető, hiszen ő a legfiatalabb - a nagyapjával III. Károllyal kivételesen jó a kapcsolata - de Katalin és Vilmos gyermekei alapvetően nagyon jólneveltek, Sarolta, ahogyan a Trooping the Clolouron kiderült, kifejezetten gondoskodó.