Eltűnt gyerekek, akik sosem kerültek elő – Évek vagy évtizedek óta keresik őket

Nagyjából 8 millió gyerek tűnik el évente világszerte, Magyarországon is több mint tízezer a számuk. Olvasni is szívszaggató ezeket a számokat. Nagy részük szerencsére előkerül, vannak azonban olyanok, akik hollétére sosem derül fény... Az eltűnt gyerekek történetei mindig is mélyen érintették a közvéleményt, különösen azok az esetek, ahol a nyomozás évek múltán is eredménytelen maradt. Hiába a rendőrség nagy erejű nyomozása és a szülők évekig tartó, kétségbeesett keresése, a szomorú történet végére nem kerülhet pont...

Eltűnt gyerekek, akik sosem kerültek elő

Forrás: JUAN MABROMATA / AFP

Ackermann Dávid

15 évvel ezelőtt a Margitszigetről tűnt el az akkor alig 18 éves fiatal, Ackermann Dávid, aki barátnőjével és barátaival töltötte az idő. Este 8 óra környékén levált a társaságtól. Kis idő múlva keresni kezdték őt, de sehol sem találták. Mobiltelefonja is ki volt kapcsolva, amit később egy hajléktalan talált meg, állítása szerint összetörve. A fiatal pénztárcájára és a benne lévő összes iratra egy rendőrség előtti padon bukkantak pár nappal később. A fiatalember holléte máig tisztázatlan. A család és a rendőrség azóta is nyomoz az ügyben, de eredményt eddig semmi sem hozott. Több szemtanú is jelentkezett az elmúlt években. Voltak, akik szerint Dávid rossz állapotban volt, félmeztelenül bolyongott a szigeten, de többen állították, hogy nem tapasztalták, hogy bármiféle szer hatása alatt állt volna. A család létrehozott egy weboldalt, ahová minden információt felöltenek Dávid eltűnésével kapcsolatban, illetve ugyanitt megtalálható az elérhetőségük is arra az esetre, ha bárki bármilyen információval tudna szolgálni. A nyomravezetőknek hatalmas pénzösszeget is felajánlottak, de eddig minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A szülők elmondták, hogy Dávid szeretett kutyája, rövidell gazdája eltűnése után elpusztult. A szülők azóta örökbe fogadtak egy másik kutyát, aki hasonlít a régi hű társra, így várják haza rendületlenül Dávidot.

Madeleine McCann

Forrás: AFP PHOTO/ HANDOUT

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, miközben szülei a közelben lévő étteremben vacsoráztak, ő pedig az apartmanban aludt két testvérével. Az eltűnését követően hatalmas nemzetközi keresőakció indult, amelyben részt vettek a portugál és brit hatóságok, valamint számos önkéntes is. Az eset bejárta az egész világot, és több elmélet is felmerült, beleértve az emberrablást és balesetet is. Az évek során számos gyanúsított került a hatóságok látókörébe, még a szülőket is megvizsgálták, nem bűnösök-e a gyerek eltűnésében, de konkrét bizonyíték híján senki ellen sem emeltek vádat. A nyomozás során több ezer nyomot vizsgáltak meg. 2020-ban a német rendőrség újraindította a teljes vizsgálatot, miután egy német férfit gyanúsítottként azonosítottak. Annak ellenére, hogy több mint egy évtized telt el, Madeleine McCann holléte és sorsa továbbra is ismeretlen, az eset pedig a világ egyik legismertebb megoldatlan rejtélye maradt​. Évről-évre felbukkannak lehetséges okok és magyarázatok a 3 éves kislány eltűnésével kapcsolatban, dokumentumfilm is készült a történetből.