Támadják a hét hónapos terhes olimpikont: „Erre költött az ország milliókat!?”

7 HÓNAPOS TERHES OLIMPIKON! Neked úgy tűnt, ketten vagyunk a páston, pedig valójában hárman voltunk! Én, az ellenfelem, és a még meg nem született kisbabám! A babám és én nagy kihívásokkal néztünk szembe, fizikailag és érzelmileg is. A terhesség hullámvasútja önmagában is kemény, de a magánélet és a versenyzés egyensúlyának megtartásáért küzdeni rettentő megerőltető volt, bár megérte. Azért írom ezt a posztot, hogy elmondjam, büszke vagyok, amiért biztosítottam a helyem a legjobb 16 között. Szerencsés vagyok, hogy a férjemnek és a családomnak köszönhetően eljutottam idáig. Ez az olimpia más volt. háromszoros olimpikon vagyok, de ezúttal egy aprócska olimpikont is cipeltem!